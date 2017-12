Tip na piatok: Bratislava láka hiphopovým programom

Výnimoční svetoví umelci vystúpia na festivale Electronic Beats, fanúšikov rocku potešia Subways - ak však túžite po komornej atmosfére, útočisko vám ponúkne kino.

6. mar 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, pb, kk

Electronic Beats

Festival / Refinery Gallery 20.00

Magazín Electronic Beats si v poslednom čase môžete zdarma vziať vo viacerých kultúrnych centrách. Patrí do medzinárodného projektu mobilného operátora so snahou informovať o novinkách v elektronickej hudbe – jeho súčasťou je však aj hudobný festival, ktorý každoročne prináša čoraz zaujímavejších interpretov do Strednej Európy. Jeho program je rozdielny pre všetky mestá.

A tak ste za skvelými kanadským producentom Caribou museli vycestovať do Viedne a za hviezdou súčasného soulu Jamesom Blakeom do Budapešti, bratislavská verzia podujatia láka poslednými výhercami najprestížnejšej britskej hudobnej Mercury Prize – trojicou Young Fathers. Témou pre naše mesto je totiž alternatívny hiphop.

Škótska skupina sa snaží k žánru hip hopu pristupovať kreatívne a preto ho kombinuje s najrozličnejšími prvkami z iných žánrov, okrem iného aj opery. Oni však tvrdia, že vsunúť ich pod jedno označenie je zjednodušenie – nemajú radi nálepky. S výhrou Mercury Prize získali aj dvadsať tisíc libier, ktoré investovali do druhého albumu so sociálne angažovaným názvom White men are black men too. Nečudo, keď dvaja z troch členov majú africké korene a zrejme museli bojovať s predsudkami.

Okrem nich vystúpia ešte americkí post-rockeri Archive, ktorí za dvadsaťročné pôsobenie v hudobnom priemysle stihli vydať desať albumov. Vyznačujú sa agresívnymi rytmami a štýlovými videoprojekciami. Fanúšikov filmovej hudby zas poteší Son Lux, ktorý spestril drámu Zmiznutie Eleanor Rigby a sci-fi Looper – jeho tvorba je dokonca natoľko uznávaná, že si zahral aj s Philipom Glassom.

Slova hip hop sa netreba príliš obávať, keďže hosťujúci umelci sú natoľko rozmanití, že ich nálepky nezaujímajú.

video //www.youtube.com/embed/H4mcHfZOX5k

The Subways

Koncert / MMC Bratislava, 20.00

Britská gitarová indierocková kapela The Subways sa už piatykrát predstaví na slovenskom pódiu. Prichádza s novým, v poradí už štvrtým rovnomenným albumom, ktorý vyšiel len pred niekoľkými dňami.

Milovníci garážového post-grunge zvuku sa tak môžu tešiť na koncertné vypaľovačky a hlas basgitaristky Charlotte Cooperovej. Určite nebude chýbať ani hit Rock and Roll Queen.

Skladby alternatívneho rockového tria sú známe z reklám, televíznych seriálov či z filmu Guya Ritchieho Rocknrolla. Patria medzi najžiadanejšie a najodviazanejšie koncertné skupiny súčasnosti. Napriek nízkemu veku členov skupiny pôsobí na nezávislej scéne desať rokov v rovnakej zostave.

video //www.youtube.com/embed/lLZvJ_rtZO8

Cesty nádeje

Kinotip

Russell Crowe, držiteľ Oscara za film Gladiátor prichádza do kina tentoraz s dvojúlohou. Vo filme Cesty nádeje aj hrá, aj ho sám režíroval.

Na svoj debut si vybral príbeh o nezlomnom Austrálčanovi, ktorý sa po bitke o Dardanely vybral do Turecka hľadať svojich troch synov.

Či ich nájde, alebo nenájde živých, nebolo dôležité, aj keby mal domov priniesť len ich kosti, malo by to preňho význam. Keď sa pridali k spojeneckým vojskám, vôbec ich neprehováral a potom si to vyčítal.

V úvode filmu sa spomína, že tento príbeh vychádza zo skutočných udalostí. Pri ceste do kina však treba počítať s veľkou mierou fikcie a romantického fantazírovania.