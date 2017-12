Naša bluesová scéna je vynaliezavá, ale nevšímame si ju

Boris Čiampor bol výborný a náročný hráč na ústnu harmoniku. Pripomína ho eponymný album B & The Money Makers.

5. mar 2015 o 17:18 Pavol Malovič

Na albume B& The Money Makers ešte znie fúkacia harmonika Borisa Čiampora.

Americký spisovateľ Paul Garon raz parafrázoval surrealistu Andrého Bretona a napísal, že „blues je splynutím hudby a poézie, ktoré možno dosiahnuť pri veľmi vysokej citovej teplote“.

Je to trefné vyjadrenie, ak poéziu chápeme ako čosi naturálne a pravdivejšie ako klasické veršovanie. V bluse sa umelec dokáže vyjadriť tak, ako mu to samotné slová nikdy neumožnia. Platí to aj pre slovenského bluesmana Borisa Čiampora.

Znie to takmer ako symfónia

Jeho fúkacia harmonika bola virtuózne funkčná a ešte ju aj posilňovala producentská kvalita a chuť neustále čosi zvukovo vynaliezať. Boris Čiampor bol náročný muzikant nielen na svojich partnerov v skupine, ale najmä na seba.

Pred dvoma rokmi predčasne zomrel, mal len štyridsaťsedem rokov, nedávno ho však pripomenul eponymný album kapely B & The Money Makers zostavený z dochovaných piesní. Tvoria ho skladby, v ktorých sa Boris Čiampor predstavuje ešte aj ako výborný nekonvenčný spevák typu Toma Waitsa zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov.

Sú z portfólia jeho chicagských obľúbencov – Howlin’ Wolfa, Muddyho Watersa, Little Waltera, T – Bona Walkera, ale aj kapely War alebo Andersa Osborna. Originálne, mäkko, naliehavo, razantne aj zvláštne ohybne ich posúva niekedy až do ďalších dimenzií, zavše to pripomína až symfóniu.

Čiamporov špecifický rukopis je prítomný v každej skladbe a veľmi mu prospieva aj dobre zohraná skupina s elegantnými gitaristami Lukášom Hrončiakom a Teom Bindasom, ihravým klávesistom Martinom Vidom a funkčnou rytmikou basistu Chleba Chlebničana a bicistu Ivana Šípku.

Dalo by sa povedať, že tento album je bomba.

Harmonikovica

Pripomína, že slovenská bluesová scéna je pomerne silná a v susedných krajinách aj obdivovaná. Doma ju však počúvame dosť málo, médiá ju viac­menej ignorujú.

Má niekoľko naozajstných a veľmi inšpiratívnych autorských osobností, spomeňme Ján Liteckého-Švédu a jeho Víťazný traktor, združenie okolo Juraja Turteva alebo pozoruhodné zvolenské zoskupenie ZVA 12-28 Band vedené charizmatickým gitaristom, spevákom, skladateľom aj textárom Norom Červenákom.

Aj Boris Čiampor bol s touto zvolenskou skupinou donedávna spätý.

Aké je slovenské blues práve dnes, predvedú jeho kolegovia na festivale Harmonikovica. Začína sa v piatok v bratislavskom klube Hlava 22, vystúpia na ňom Erich Boboš Procházka a Marek Wolf, Charlie Slavik, Peter Stojka, Filip Puchert Band alebo Kiero Grande.