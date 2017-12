Lionel Richie: Briti majú asi radi bahno

Americký spevák sa čuduje, prečo sa na festivale Glastonbury spieva pod holým nebom.

5. mar 2015 o 17:21 Kristína Kúdelová, kk

Americký spevák Lionel Richie pocestuje v júni do Británie na festival Glastonbury a už asi rozmýšľa, čo si oblečie. Ak bude pršať, aj jeho to pri vystúpení zastihne, pretože v Glastonbury sa spieva a hrá pod holým nebom.

„Nechápem, prečo Briti stavajú odkryté pódiá, keď nevedia, či nebude pršať,“ cituje jeho úvahu BBC. „Prečo skrátka nemôžete pódiá zakryť? Ale vy Briti zrejme máte radi dážď aj blato, a ja si už pomaly na to zvykám.“

Lionel Richie mal dlhé obdobie, keď takmer vôbec nekoncertoval. Na jedno turné vyrazil až na jeseň v roku 2013, nazval ho All The Hits All Night Long.

Hrať po celý koncert známe pesničky, to je aj jeho plán na Glastonbury. „Nezahrám nič iné,“ povedal pre BBC. Richie vie, že bude hrať popoludní, čo ešte nie je čas, keď je publikum najostražitejšie a tento recept sa mu v takých chvíľach vraj už veľakrát osvedčil.

Festival v Glastonbury vznikol v roku 1970, prvý koncert tam zaznel deň po smrti Jimiho Hendrixa. V poslednom čase dosť experimentoval, pozval country speváčku Dolly Partonovú aj Metallicu, publikum to všetko prijalo a keď organizátori ohlásia predaj lístkov, väčšinou sa za štyri hodiny predajú.

Lionel Richie pre BBC povedal, že on na takomto type koncertov netrval, ale vraj manažéri mu povedali, že na to prišiel čas.