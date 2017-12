Jo Nesbo chcel písať za neexistujúceho spisovateľa. Vyhovorili mu to

Čitateľom už bolo podozrivé, prečo Jo Nesbo píše toľko kníh. Novú knihu Krv na snehu chcel podpísať iným menom, a po nej ešte ďalšie dve

9. mar 2015 o 18:40 Kristína Kúdelová

Keby právnici nepovedali nie, dnes by sme už boli súčasťou veľkej literárnej mystifikácie. Čítali by sme knihy, ktoré napísal Jo Nesbo, ale mysleli by sme si, že ich autorom je akýsi Tom Johansen, neznámy a po dlhom čase úplne náhodne objavený odborník na kriminálne príbehy.

Nórskemu denníku Aftenposten Nesbo povedal, že zamýšľal napísať knihu o fiktívnom spisovateľovi, činnom niekedy v sedemdesiatych rokoch, ktorý raz záhadne zmizol. Volala by sa Únos Toma Johansena. A aby sa ľudia nečudovali, že o ňom nikdy nič nepočuli, mal v pláne, že sám zaňho napíše dve knihy: Krv na snehu a Krv na snehu 2: Ešte viac krvi.

„S vydavateľom sme už aj chystali jeho encyklopedické heslo, našli si fotku, čo by sme k nemu pridali,“ hovorí Nesbo. „Lenže právnikov vtedy premohol zlý pocit a pochybnosti, zdalo sa im, že by to bol falošný marketing, a tak všetky tri knihy vyjdú pod mojím menom. Škoda, bol to pekný plán.“