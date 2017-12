Tipy na stredu: Muzikál a dva koncerty

Dnes si môžete pozrieť muzikál Pokrvní bratia alebo ísť na bratislavký koncert Wabiho Daňka, alebo na pražský skupiny Metronomy

10. mar 2015 o 23:59 Peter Bilý, (mh)

Pokrvní bratia

Divadlo / DJZ Prešov 18.30

Niekedy začiatkom šesťdesiatych rokov je pani Johnstonová v zajatí dlhov a rodinných problémov. Preto sa rozhodne dať na adopciu jedno zo svojich dvojčiat. Jej syn Edward sa tak dostáva do bohatej bezdetnej rodiny bez toho, aby sa niekedy dozvedel pravdu o svojom chudobnom pôvode, či dokonca o svojom druhom bratovi, Mickeym. Ak by sa ich osudy mali znova spojiť, museli by obaja zomrieť.

Po rokoch sa však chlapci stretávajú. Majú osem rokov a rozdiel je medzi nimi priepastný. Jeden je decko z privilegovanej rodiny, ten druhý je uličníkom v obnosených zaplátaných nohaviciach. Preskočí však medzi nimi iskra sympatie a stávajú sa priateľmi. Ako mladíkov ich neskôr ešte spojí a nakoniec aj rozdelí láska k tej istej žene, spoločnej kamarátke z detstva Linde.

Edwardovi sa v živote darí, teší sa z bohatstva, zo štartu sľubnej kariéry. Mickey, naopak, sa časom dostáva do problémov a stane sa z neho zlodej a kriminálnik. V záverečnom vyvrcholení sú obaja konfrontovaní s rozdielnymi cestami svojich osudov a láskou k tej istej žene. Napriek tomu, že ich spoločná matka vyzradí tajomstvo, aby nedošlo k bratovražde, obaja zomierajú násilnou smrťou.

Muzikál je síce ľahším populárnym žánrom, no komorná dráma Willyho Russella Pokrvní bratia dokáže nastoliť otázky o vplyve dedičnosti a prostredia na ľudský charakter a šťastie v živote. Ide o jeden z najúspešnejších muzikálov vôbec.

V réžii Michala Náhlika hrajú v prešovskom Divadle Jonáša Záborského Ján Ivan, Ľudmila Dutková, Peter Krivý, Filip Lenárth a ďalší.

Wabi Daněk

Koncert / Ateliér Babylon, Bratislava 20.00

Človek nemusí byť fanatikom folkovej a trampskej hudby, aby nepoznal aspoň niektoré z piesní pesničkára Stanislava Wabiho Daněka. Tie už začiatkom osemdesiatych rokov zľudoveli a hrali sa pri táborákoch v celom Československu. Rosa na kolejích je dokonca aj akousi neoficiálnou trampskou hymnou. Od roku 1983 sa zlínsky zámočník Daněk venuje už výhradne pesničkárskej tvorbe.

Svojimi textami presiahol trampské žánre a dostal sa aj k poslucháčom preferujúcim civilnejšiu tvorbu. Experimentoval aj s využitím „nefolkových“ nástrojov ako napríklad bicie, hammond organ či elektrická gitara.

V bratislavskom Babylon klube si pesničkársky bard zahrá na pódiu spoločne so svojím Diablovým stádom.

video //www.youtube.com/embed/Epkxt9kmTjE

Metronomy

Koncert / Praha, Lucerna Music Bar 20.00

Slovo pop sa často používa ako nadávka. Snaha robiť populárnu hudbu dnes nie je populárna. K tomuto žánru sa však hlásia viacerí inovátori – medzi inými aj Metronomy. Skupina vystúpi v Prahe, predstaví najnovší album Love letters.

Projekt patril najprv jednému britskému tínedžerovi Josephovi Mountovi. Vtedy ešte chodil do strednej školy a nepredpokladal, že v hudobnom svete prerazí. A napriek tomu, že dnes so skupinou tvorí hudbu inšpirovanú hlavne minulosťou, výsledok pôsobí mimoriadne sviežo – ako ideálny podmaz k plážovému volejbalu.

V ich retro melódiách hrá dôležitú úlohu tempo, nečudo, keď názov skupina prebrala od dôležitej pomôcky hudobníkov.