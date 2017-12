Tip na štvrtok: Hľadanie záhadnej fotografky

Vo štvrtok si môžete pozrieť filmy Hľadanie Vivian Maier a Tri srdcia alebo navštíviť vernisáž Milana Mikulu.

11. mar 2015 o 23:59 Erika Litváková, (mog), (ea)

Hľadanie Vivian Maier

Kino tip

Robert Glaser si na internete jedného večera prezeral dobové fotografie New Yorku. Pri jednej mal odrazu zvláštny pocit. Napadlo mu, že chlapček na fotografii sa podobá na neho, no listoval ďalej. Po chvíli mu to nedalo a opäť sa k nej vrátil. Tentoraz sa skúmavo zahľadel na ďalšiu postavu, muža, ktorý chlapcovi čistil podrážku na topánke. Veľmi sa totiž ponášal na jeho otca. V tej chvíli mu to došlo. Veď ten chlapček, ktorý sa naňho z fotografie uprene pozerá, je on sám vo veku osem rokov. A sklonená postava, ktorá mu čistí topánku - asi od žuvačky - je skutočne jeho vlastný otec, ktorý už dvadsať rokov nie je medzi živými. Túto príhodu zverejnil začiatkom roka The Guardian v skvelej rubrike That’s me in the picture! (Na tej fotke som ja!).

Autorkou fotografie je záhadná Vivian Maier, o ktorej, zdá sa, vieme ešte stále primálo na to, aby nás jej osobnosť neprestávala fascinovať. Celý život prežila v cudzích rodinách ako pestúnka, starala sa o deti a pritom s veľkou vášňou fotografovala pouličný život a náhodné portréty. Maierovej bohatú fotografickú pozostalosť objavil mladík John Maloof celkom náhodou. Keď sa ku škatuliam s tisícami fotografií a nevyvolaných filmov dostal, ani nevedel, komu patrili. A kým sa mu to podarilo zistiť, Vivian Maier zomrela. Dokumentárny film Hľadanie Vivian Maierovej (2013) bol tento rok nominovaný na Oscara. Nakrútil ho Maloof spolu s Charliem Siskelom a zimomriavky sú pri ňom zaručené.

Tri srdcia

Kino tip / Kino Film Europe, 19.00

Nostalgická atmosféra nádherného Paríža a milostný trojuholník – spojenie, ktoré sľubuje melodramatický koncert. Dráma režiséra Benoîta Jacquota balansuje na hrane paródie aj serióznosti, no zároveň filmársky vnímavo rozpráva o ľudských citoch. Tri srdcia s hviezdnym obsadením - Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni a Catherine Deneuve - sú otváracím filmom festivalu Créme de la créme.

Mark zmešká vlak a stretáva Sylviu. Atmosféra provinčného mesta priam nabáda, aby títo dvaja cudzinci strávili zvyšok noci prechádzkou mestom. Je jasné, že ich príťažlivosť je vzájomná a presahuje aj tú fyzickú. Sľúbia si, že sa onedlho opäť stretnú v Paríži, aby zistili, kam až ich počiatočná príťažlivosť zavedie.

Mark však dohodnutú schôdzku nestihne – zapríčiní to náhle zastavenie srdca. Rozhodne sa však vypátrať svoju osudovú ženu z onej magickej noci a náhodou stretáva Sylviinu sestru Sophie. Milostný trojuholník sa začína a divák spolu s hlavnými postavami nedokáže iné, než hovoriť: keby nebolo tej náhlej srdcovej príhody, všetko mohlo byť úplne inak.

Dielo (Predobraz)

Vernisáž / Dom umenia/Kunsthalle, Bratislava, Námestie SNP o 18.00

Viete, čo bolo kedysi na Námestí SNP? Napríklad špeciálna predajňa, vďaka ktorej mohli výtvarníci za čias starého režimu speňažovať svoje diela. Zrušili ju pred vyše desiatimi rokmi. Dnes na jej mieste v Dome umenia sídli Kunsthalle a zároveň priestor s pozoruhodnou históriou. Využil to výtvarník Milan Mikula a aj pomocou svojich predchádzajúcich prác sa vyjadruje na tému pamäť výstavného priestoru. Svoju interaktívnu výstavu nazval Dielo s podtitulom Predobraz alebo Latentná rekapitulácia štýlov. Dnes večer o 18. hodine sa tak po niekoľkých zahraničných umelcoch stane prvým vystavujúcim domácim autorom od oficiálneho otvorenia Kunsthalle v septembri minulého roku.