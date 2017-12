Zomrel spisovateľ Terry Pratchett, nech mu je zem plochá

Po dlhom boji s Alzheimerovou chorobou zomrel populárny autor literárnej fantastiky.

12. mar 2015 o 16:28 Tomáš Prokopčák

LONDÝN, BRATISLAVA. Vesmírom putuje obrovská korytnačka. Veľká A'tuin nesie na svojom chrbte nesie celý jeden svet - Plochozem.

Sama je asi desaťtisícmíľovým exemplárom špecifického druhu Chelys Galactica, jediný plaz, ktorý sa kedy dostal do astronomických záznamov. Na jej chrbte stoja štyri slony a na nich celý koláč plochej krajiny.

Práve tvorca tohto slávneho literárneho sveta vo štvrtok v kruhu rodiny zomrel. Šesťdesiatšesťročný Terry Pratchett, britský rytier a otec celého jedného žánru literatúry prehral v boji s Alzheimerovou chorobou.

Terry took Death’s arm and followed him through the doors and on to the black desert under the endless night. — Terry Pratchett (@terryandrob) 12. Březen 2015

Naše zrkadlo

„Každý kto ho čítal, to vie," odkazuje podľa denníka Guardian vydavateľ Larry Finlay. „Plochozem bola jeho nástroj na zosmiešňovanie tohto sveta: a robil to úžasne, s obrovskými schopnosťami, ohromným humorom a neustálou invenciou."

Na prelome tisícročí nemala Veľká Británia populárnejších autorov. Jedinou výnimkou bola iné autorka fantastiky, JK Rowlingová. Kým jej Harry Potter je však príbehom najmä pre deti, Pratchettová groteska v sebe nesie niekoľko plánov.

Babrácky kúzelník s chodiacou batožinou, trpaslíkmi vychovaný ľudský kapitán mestskej hliadky či čarodejníčky, ktorých hlavnou mágiou je, že čary nepoužívajú, sú v skutočnosti len mierne pokriveným obrazom nášho sveta.

Pratchett vždy posunul niekoľko vlastnosti a našich bežných situácií, vypomohol si odkazmi na inú literatúra – často na Shakespeara – a na základe toho vystaval príbehy, ktoré sú v skutočnosti o bežných ľuďoch. Jeho Plochozem sa napokon stávala pokriveným zrkadlom nášho sveta, v ktorom vidieť odraz všetkého, čo by u nás mohlo byť, ale napokon to nejako nevyšlo.

„Pred tridsiatimi rokmi a mesiacom začínajúci autor stretol mladého novinára v čínskej reštaurácii a títo dvaja ľudia sa stali priateľmi,“ opísal svoje prvé stretnutie so spisovateľom Neil Gaiman, ktorý s Pratchettom napísal spoločnú knihu Dobré znamenia. „Spoločne napísali knihu. Nik nebol ako on a naučilo ma to strašne veľa.“

Naštartoval fantáziu

Cyklus o Plochozemi je jedným z najzásadnejších literárnych počinov 20. storočia, a nielen v populárnej literatúre. Pritom ak je Douglas Adams otcom vesmírnej grotesky, tej vo svete fantastiky bol práve Pratchett, ktorého za zásluhu o literatúru v roku 2009 povýšila kráľovná do šľachtického stavu a získal titul Sir.

V roku 2007 však Pratchettovi diagnostikovali zriedkavu formu Alzheimerovho ochorenia a spisovateľ čoraz viac trpel. Následne sa stal jedným z najvýznamnejších britských podporovateľov takéhoto medicínskeho výskumu a podieľal sa i na dokumente opisujúcom proces eutanázie.

Vďaka postupujúcej chorobe a degenerácii nervových buniek prišiel už v roku 2012 Pratchett o schopnosť písať na klávesnici, svoje posledné texty preto diktoval a jeho knihy vychádzali v autorskej spolupráci s manželkou.

Cyklus Plochozeme mal napokon desiatky kníh, takmer všetky vyšli aj v čestine v kongeniálnom preklade Jana Kantůrka či v slovenskom preklade Vladislava Gálisa.

„Jeho knihy naštartovali predstavivosť miliónov ľudí,“ komentoval spisovateľovu smrť na sociálnej sieti Twitter britský premiér David Cameron.