Tip na piatok: Manon Lescaut je opäť v pokušení

V košickom divadle naštudovali Pucciniho operu Manon Lescaut, v Bratislave pokračuje festival Hory a mesto

12. mar 2015 o 18:50 Zuzana Uličianska, Zuzana Uličianska, mog

Giacomo Puccini: Manon Lescaut

Štátne divadlo Košice, 19.00

Opera Manon Lescaut nie je divákom taká známa ako iné Pucciniho diela - Bohéma, Tosca či Madama Butterfly. Podľa dirigenta Mariána Lejavu, ktorý ju v opere košického Štátneho divadla naštudoval, je zaznávaná neprávom. Ňou sa totiž vtedy 35-ročný skladateľ konečne presadil u kritiky aj u divákov ako skutočný nasledovník Verdiho, hudba nesie už všetky črty autorovej neskoršej tvorby.

Lejava, ktorý v košickej opere režíroval aj Straussovu Ariadnu na Naxe, sa teší, že sa do hlavných postáv podarilo obsadiť kvalitných mladých sólistov. Problémom inscenovania tejto opery je totiž to, že party krásnej Manon a jej rytiera Degrieuxa vyžadujú skúsených spevákov s mladým výzorom. Ešte aj domáci zbor sa musel posilniť, aby naplnil náročné požiadavky. Pre sopranistku Janette Zsigovú to nie je jej prvá veľká úloha, určite je však doteraz najnáročnejšia. V postave Renata des Grieuxa bude debutovať taliansky tenorista Marco De Carolis alternovaný Lázslóm Boldizsárom.

Režisér Peter Gábor, ktorý je šéfom Činohry Národného divadla moravskoslezského v Ostrave, sa rozhodol nedržať historického obdobia, do ktorého bol príbeh o Manon pôvodne zasadený. Chcel totiž vyvolávať u divákov zrozumiteľné pocity, s kostýmovou výtvarníčkou Marijou Havranovou sa rozhodli pre modernejšie kostýmy. Príbeh Manon Lescaut, ktorá odmietne otcovo prianie ísť do kláštora a potom váha medzi láskou v chudobe a pokušeniami luxusu, pochádza pôvodne z novely Abbé Prévosta z roku 1731. V našom kontexte ho poznáme predovšetkým z geniálneho prebásnenia Vítězslavom Nezvalom z roku 1940.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a spevácky zbor Lúčnica

Koncert / Slovenský rozhlas, Bratislava 19.00

Prvý zo špeciálnych koncertov organizovaných v rámci Radio Head Awards bude venovaný filmovej hudbe. Ako prvá zaznie dvadsadvaminútová suita pozostávajúca z hudby, ktorú Ľubica Čekovská zložila pre filmy Kruté radosti, Rukojemník, Exponáty alebo Príbehy z kaštieľa či Demitra (38). Skladateľka na koncerte sama zahrá klavírny part.

Na programe večera je aj hudba ďalších súčasných slovenských autorov komponujúcich aj pre film. Zaznejú ukážky zo soundtrackov Vladimíra Godára k pamätným Šulíkovým snímkam Krajinka i Záhrada, ale aj známe melódie z klasiky Pacho, hybský zbojník, Plavčík a Vratko či Alžbetin dvor, ktoré skomponoval znalec ľudovej hudby Svetozár Stračina. V premiére uvedú aj Spam Symphony Martina Burlasa. Súčasťou koncertu bude aj premietanie úryvkov z filmov, ktorých filmovú hudbu budeme počuť.

Hory a mesto 2015

Cinema City Aupark, Bratislava

Waleský pastier oviec, ktorý sa venuje lezeniu. Zdatný šesťdesiatnik, ktorý ako jediný na svete v svojom veku zdolal obtiažnosť 8b+ a prijíma ďalšie väčšie výzvy. Oslobodzujúce putovanie Slováka Jozefa Sklenára po 1700 kilometrovej slovenskej hranici, ktoré očistilo jeho dušu aj telo. Tieto a ďalšie príbehy pretavené na filmové plátno si môžete pozrieť na Medzinárodnom festivale horského filmu a dobrodružstva, ktorý potrvá až do nedele.

Šestnásty ročník festivalu odštartoval už v stredu a hneď v prvý deň premietol deväť filmov z vyše štyridsiatich plánovaných filmov prehliadky. Tie každý deň dopĺňajú prezentácie hostí, po slacklinistke Anne Kuchařovej svoju vášeň ešte predstaví alpský lezec David Lama a športová lezkyňa Sasha Diguillian. Prehliadku každoročne dopĺňa aj fotosúťaž v troch kategóriách, cenu Grand Prix tentokrát získal Andrej Grznár s fotografiou Into the Fire.