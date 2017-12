Náročný, ale krásny

Terryho Pratchetta do slovenčiny prekladal Vladislav Gális. Zvládol to výborne

12. mar 2015 o 18:56 Peter Bilý

Britský klasik fantasy má u nás veľa fanúšikov. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa dostali jeho diela k slovenským čitateľom v českých prekladoch uznávaného Jana Kantůrka.

Prekladateľ Vladislav Gális čítal ako tínedžer jeho diela tiež v českom preklade. „Keď prišla ponuka preložiť trilógiu Koberčania, potešil som sa. No zároveň cítil veľký rešpekt,“ hovorí Gális. „Vedel som, že môj preklad budú porovnávať s českým, ktorý je absolútny.“

Organizátor Ceny Fantázie Ivan Aľakša o porovnávaní týchto prekladov hovorí: „Slovenský čitateľ fantasy má sklon podceňovať domáce preklady. Tie české vychádzajú skôr, preto je už zvyknutý na české neologizmy a slovné hračky. V Kantůrkovi našiel Pratchett spriaznenca a považoval ho za najlepšieho prekladateľa svojich kníh. Dôvodom bolo, že pri čítačkách, na ktorých sa niekoľkokrát zúčastnil, české publikum reagovalo smiechom na rovnakých pasážach ako to anglické. To sa nestáva tak často. No aj Gális je vynikajúci prekladateľ a svoju úlohu zvládol bravúrne.“

Slovenský prekladateľ sa neskôr dostal aj k najslávnejšej sérii Plochozem. „Musel som si vytvoriť slovník pratchettovských neologizmov, mien postáv – tie sa totiž občas objavili v inom diele v inom kontexte a pri nepozornosti by to mohlo uniknúť,“ hovorí Gális.

Preklad Pratchettovej série považuje za najnáročnejší. No vďaka viacvrstevnej symbolike, autorovmu pútavému štýlu, zmyslu pre humor a sarkastickému pohľadu na svet si ho aj najviac vychutnal.