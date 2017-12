Natalie Portman: Všetko pod kontrolou, kariéra i život

Luc Besson kvôli nej prepísal scenár k snímke Leon. Natalie Portman už v jedenástich išla tvrdo za svojím cieľom.

13. mar 2015 o 13:39 Alena Štifilová

Ak má niekto vo veciach jasno, tak určite Natalie Portman. Žiadne zbytočné pochybnosti, odbočenia či omyly. Mala jedenásť, keď Luc Besson kvôli nej prepísal scenár k snímke Leon a z Matildy spravil dospievajúce dieťa, nie milenku.

Posledné štyri roky boli hektické. Získala Oscara za ambicióznu baletku Ninu v dráme Čierna labuť, otehotnela, vydala sa a odsťahovala z New Yorku do Paríža. Teraz je späť, oznámila na filmovom festivale Berlinale, kde sa prezentovala dvoma snímkami.

V dráme Knight of Cups kontroverzného režiséra Terrencea Malicka stvárnila jednu z hlavných postáv, v dokumente o americkom drogovom dílerovi Robovi Brownovi The Seventh Fire sa predstavila ako výkonná producentka.

A aby sme verili, že je skutočne späť, koncom roka by mal byť hotový jej režisérsky debut A Tale of Love and Darkness, dráma podľa memoárov izraelského spisovateľa a zástancu dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu Amosa Oza.

„Keď máte dieťa, prinúti vás to urobiť si dlhšiu pauza,“ vysvetľovala v Berlíne. „Zvyčajne ste mimo asi rok, ja som sa rozhodla užiť si rodinu a dva roky som nehrala. Bolo to neuveriteľne čarovné obdobie, ale súčasne ma to nabilo novou energiou a hladom po herectve.“

Materstvo má podľa nej aj ďalšiu výhodu – je oveľa sebavedomejšia a to bol aj dôvod, prečo nabrala odvahu napísať scenár a zrežírovala vlastný film.

„Nakrúcanie v Izraeli bolo fascinujúce,“ hovorí. Až tam si uvedomila, čo znamená byť Židom v židovskom štáte a na mieste, kde žije židovská populácie v menšine. „Rozdiel je v tom, ako slobodne môžete byť sám sebou, oslavovať svoju kultúru a vierovyznanie.“

Hoci sa narodila v Jeruzaleme a prežila tam prvé tri roky života, cíti, že ju vnímajú ako cudzinku. „Kultúra, v ktorej som vyrastala, spôsob, akým sa pozerám na svet, je americký,“ hovorí. Syna sa snaží vychovávať v židovskej viere, jej manžel tiež konvertoval.



Čierna labuť (2010). FOTO: OUTNOW.CH

Kto by nechcel žiť v Paríži?

S Benjaminom Millepiedom sa zoznámila počas nakrúcania Čiernej labute, ako choreograf a profesionálny tanečník mal vyčariť dojem, že herečky sú skutočné baletky. Musel byť v úlohe trénera presvedčivý, keď napriek klebetám o jeho prelietavosti podľahla čaru jeho osobnosti a ešte počas nakrúcania otehotnela.

Vo februári 2011 získala Oscara, v júni porodila a vo februári 2012 sa v tajnosti vydala. V januári 2013 získal Benjamin Millepied miesto riaditeľa baletného súboru Parížskej opery a koncom roka sa do Francúzska spolu presťahovali.

„Myslím, že to bol osud, čo ma priviedol do Francúzska,“ hovorí Natalie. „Môj otec ma pomenoval Natalie, podľa piesne legendárneho francúzskeho speváka Gilberta Bécauda. Môj prvý film bol s francúzskym režisérom Lucom Bessonom. A teraz žijem v Paríži so svojím francúzskym mužom a naším synom.“

Rada by získala francúzske občianstvo, žartuje, že pridá písmeno H do mena Natalie, aby znelo francúzskejšie. „Mám dva pasy, americký a izraelský, tak neviem, či je to možné.“

Zžívať sa s cudzou kultúrou, najmä tou francúzskou, je podľa nej fascinujúce. Paríž je bohatý, čo sa týka architektúry, kníhkupectvá sú na každom roku a žiaden Parížan nevyjde na ulicu v šortkách. Ešte aj deti sú elegantné.

„Dúfam, že raz príde deň, že budem schopná hrať vo francúzskom filme v ich jazyku. Už teraz je pre mňa pohodlnejšie hovoriť po francúzsky než po anglicky.“



Thor: Temný svet (2013). FOTO: OUTNOW.CH

Mala byť milenkou Jeana Rena

Vie presne, čo chce a neexperimentuje. Nikdy nevyskúšala drogy, nepije, nehýri, vyštudovala Harvard a tesne pred tridsiatkou otehotnela. Veci robí vtedy a tak, ako treba.

Ako štvorročná začala chodiť na tanečný krúžok, v desiatich ju v pizzerii objavil agent kozmetickej značky Revlon a spýtal sa jej, či nechce byť detskou modelkou. Nie, nemá čas, pripravuje sa na hereckú kariéru, vysvetlila mu.

„Bola som iná ako ostatné deti. Ambicióznejšia. Vedela som, čo chcem a tvrdo som na tom pracovala. Bola som veľmi seriózne dieťa,“ hovorí. O rok neskôr sa vybrala na kasting filmu Leon a nedala sa odbiť tým, že je primladá. Vrátila sa a pred porotou zahrala scénku, v ktorej Mathilda plače nad smrťou svojho brata.

Režisér Luc Besson ostal ohúrený ‚hĺbkou jej emócií‘ a prepísal kvôli nej scenár. Pôvodne mala mať jej postava trinásť až štrnásť rokov a s Leonom vytvoriť milenecký pár.

Záznam z kastingu: