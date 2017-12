Na Pohodu príde aj CocoRosie

V lete sa môžeme tešiť aj na americké sesterské duo

13. mar 2015 o 14:59 kul

Na slovenskom multižánrovom festivale Bažant Pohoda vystúpi aj americké sesterské duo

Sestry Bianca „Coco“ a Sierra „Rosie“ Casady sa pohybujú na hudobnej scéne od roku 2003.

Sierra sa narodila v Iowe, Bianca, ktorá okrem hry na gitaru, klavír a harfu používa pri hre aj rôzne detské hračky, zas na Havaji. Neskôr sa stretli v Paríži, kde v kúpeľni v umeleckej štvrti Montmartre začali pracovať na debutovom albume La maison de mon rêve (2004).

Nadviazali naň štúdiovkami Noah's Ark (2005), The Adventures of Ghosthorse and Stillborn (2007), Grey Oceans (2010) a Tales of a GrassWidow (2013). Okrem toho majú na konte aj dve EP nahrávky.

Ich žáner nazývajú freak folk, pričom v ňom miešajú pop, blues, operu, hip-hop či elektronickú hudbu. Počas koncertov ich sprevádza kapela v zložení basgitara, klávesy a beatbox.

Už 19. ročník hudobného festivalu Bažant Pohoda sa bude konať od 9. do 11. júla na letisku v Trenčíne.