Vybrali najlepšiu hudbu. Ceny Radio_Head Awards ovládol Fallgrapp

Slovenskú scénu obohatil novým prístupom k hudbe aj prácou so slovenčinou. Preto si projekt Fallgrapp získal fanúšikov. Cena kritiky však patrí albumu Jany Kirschnerovej Moruša čierna.

15. mar 2015 o 22:27 Marek Hudec

Projekt Fallgrapp nečakal na svoj úspech dlho. Jureš Liška ho postavil len pred tromi rokmi a zrazu je niekoľkonásobným víťazom hudobných cien Radio_Head Awards. Siedmy ročník patril jemu a jeho koncertnej kapele.

O cenách rozhodli v hlasovaní poslucháči a Fallgrappu prisúdili víťazstvo v kategóriách najlepší album, najlepší singel, najlepší debut a najlepšia elektronická hudba.

„Fallgrapp priniesol nový postoj k hudbe, je fúziou žánrov a pozoruhodný je aj tým, že so slovenčinou pracuje v neošúchaných básnických obrazoch,“ komentoval víťaza šéfdramaturg Rádia_FM Maroš Hečko.

Bez prekvapenia

Ocenenia vznikli ako opozícia k anketám populárnej hudby ako Slávik či Aurel a sú mierkou vkusu poslucháčov. Organizuje ich totiž verejnoprávne Rádio_FM s cieľom podporiť slovenskú alternatívnu scénu.

Zameriavajú sa na hudbu mimo stredného prúdu, nie však nevyhnutne experimentálnu. Hlasovalo sa vo dvoch kolách a oproti minulosti si poslucháči nemohli vybrať koncertnú kapelu, pretože táto kategória nedávala nováčikom takmer žiadny priestor.

Že sa rozhlasovým poslucháčom najviac páčila pesnička Vlasy od Fallgrapp, súvisí napríklad aj s tým, že má zaujímavú a netradičnou štruktúru, otvára ju inštrumentálna predohra. „Niektorí tvrdia, že sa im začiatok nepáči, vraj je dlhý,“ hovorí jej autor Jureš Liška. „Pre iných však ten úvod môže byť poznávacím znakom pesničky.“

Hoci Fallgrapp s albumom Rieka iba debutoval, jeho veľké víťazstvo na Radio_Heads Awards až takým prekvapením vlastne nebolo. Predviedol už niekoľko ohromujúcich koncertov a jeho albumu vládne silne hĺbavá nálada, podporená vydarenými husľovými pasážami a premyslenou rytmikou. Zásluhu na atmosfére albumu Rieka má aj speváčka Nora Ibsenová, jej prenikavý hlas dopĺňa mnohé skladby projektu. O tom, že pôjde o veľký talent na slovenskej scéne, naznačovalo aj víťazstvo v autorskej súťaži Fatt Kools pred tromi rokmi.

Navyše Fallgrapp mal spomedzi interpretov najviac nominácií, a teda najväčšiu šancu čosi vyhrať. To potom ovplyvnilo aj jeho očakávania. V rozhovore pre SME nedávno hovoril: „Ak by som mal nominácií menej, mohol by som prísť na odovzdávanie zmierený, že nevyhrám nič.“

Steve Reich poslal pozdrav

Zvláštnu kategóriu cien Radio_Head Award majú hudobní kritici. Tentoraz sa s poslucháčmi nezhodli, cenu za najlepší album minulého roka prisúdili Jane Kirschnerovej za Morušu čiernu.

Za prínos bol ocenený hudobník Marián Varga.

Ceny Radio_Heads Awards sprevádzal festival a ten mal veľký úspech u divákov. Otvárací koncert v Slovenskom rozhlase bol venovaný filmovej hudbe a bol vypredaný. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu zahral skladby zo snímok Pacho, hybský zbojník, Kruté radosti alebo Rukojemník.

Beznádejne naplnená bola aj detská opera Mareka Piačeka o dejinách vesmíru. Počas sobotňajšieho koncertu Ensemble Ricercata divákov osobitne cez video pozdravil aj slávnym americký skladateľ Steve Reich spojený s hnutím minimalizmu.

Fanúšikov džezu potešil orchester Bratislava Hot Serenaders, odohral totiž slávnu Symfóniu v modrom od skladateľa Georgea Gerschwina. Aj získal jednu zo žánrových cien. Maroš Hečko potvrdil, že v budúcnosti oslovia viac skladateľov: „Bol to sviatok slovenskej hudby.“