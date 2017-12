Tip na stredu: Tejto kapele aura nechýba

Bratislava privíta svieži vietor z Kladna, talianskych tvorcov filmovej hudby a v Modrom Salóne prečítajú básne Ivana Štrpku.

Zrní

Koncert / Bratislava, Randal 20.00

„Až sa potok objaví, nechaj sa ním viesť, bosou nohou do neho vkroč, chladnou vodou bež, si to ty, horiaci ohníček v tme.“ Touto vetou by sa dal zhrnúť text piesne Následuj kojota od kladnianskej skupiny Zrní.

Rovnaký názov má aj ich štvrtý album, ktorého hlavným motívom je hľadanie vlastnej prirodzenosti. Kapela prevádza poslucháčov po tajomnej lesnej ceste spolu s kojotom ako postavou z indiánskej mytológie. Inšpirácie nachádzajú nielen v prírode, ale aj v komiksoch či počítačových hrách.

Nie sú to len poetické obrazy a surrealistické zvraty v ich textoch, ktoré vťahujú poslucháča hlbšie do jedinečnej atmosféry ich hudby. Jan Unger ich spieva s dramatickou naliehavosťou, jeho výkriky často splynú v gradujúcej zmesi husľových melódií, zvuku akordeónu alebo agresívnych rytmov.

Skupine Zrní sa začína mimoriadne dariť. Napriek alternatívnemu charakteru ich hudby v súčasnosti čakajú na odovzdávanie cien Anděl, sú totiž nominovaní v troch kategóriách. Na tohtoročnom festivale Colours of Ostrava budú dokonca hrať hneď po Björk, navyše v sprievode Janáčkovej filharmónie. Dnes začína ich slovenské turné, okrem Bratislavy vystúpia ešte v Martine, Prešove a Brezne. Slovenské publikum majú radi – myslia si, že je spontánnejšie ako to české.

Nemecký filozof Walter Benjamin sa kedysi zamýšľal nad tým, ako nazvať umenie, ktoré sa vymedzuje všednej produkcii a rozhodol sa vtedy použiť na jeho označenie slovo aura. Ak aurou chápeme osobitú energiu a unikátnosť, tak skupine Zrní rozhodne nechýba. Ich koncerty publikum často opúšťa bez slov na jazyku.

video //www.youtube.com/embed/ejsJQw_XgHU

Štrpka v modrom

Modrý salón SND, Bratislava 19.30

Ak neradi čítate poéziu, možno vám niečo povie na javisku. Dostať ju tam nie je ľahké, pretože často prináša so sebou ťaživú, napätú situáciu, v ktorej musí divák pod tlakom významov načas zotrvať. Túto bariéru sa pokúsili prelomiť tvorcovia v SND. Začiatkom marca spustili cyklus inscenovania poetických textov slovenských básnikov. Odštartovala ho básnická zbierka Ivana Štrpku Rovinsko – juhozápad. Smrť matky z roku 1995.

„Myslím, že išlo o celkom zaujímavý a sugestívny pokus, ako preniesť komplikovanú reč básní podľa vlastného čítania na scénu. S motívmi sa pracovalo tak, že vznikol ucelený scénický tvar, mal hlavu aj pätu. Koho to neodradí, toho to zaujme,“ povedal po premiére autor básní Ivan Štrpka. Bolo to vraj preňho zaujímavé a dosť nečakané stretnutie, pretože o príprave tohto divadla poézie vopred veľa nevedel.

Režiséri Jozef Koleják a Vlado Janček podľa neho našli zmysel toho, čo na prvý pohľad zdanlivo spolu nesúvisí. Vyhli sa pátosu, hercov udržali v civilnom prejave a s básňami sa „hrali“, využijúc zvukomalebnosť jazyka tak, aby sila textu ostala stále v popredí. Pásmo v dramaturgii Daniela Majlinga nazvali Štrpka v modrom a obsadili doň Janu Oľhovú, Ivanu Kuxovú a Daniela Fischera. Dnes o 19.30 ho uvádzajú v prvej repríze.

Foto – Alena Klenková

Goblin

KONCERT / Ateliér Babylon, Bratislava 19.30

Goblin je talianska kultová kapela hrajúca progresívny rock. V Európe sa preslávila pred štyrmi desaťročiami vďaka soundrackom k hororovým filmom Daria Argenta, jedného z obľúbencov Quentina Tarantina. Z ich legendárneho albumu Profondo rosso sa v prvom roku vydania predalo viac ako milión kópií.

Spolupracovali aj s inými režisérmi, napríklad s Bruno Corbuccim, Joe D´Amatom či Georgeom Romerom.

Ich inštrumentálne skladby určite očaria aj slovenských poslucháčov milujúcich také rockové zoskupenia ako King Crimson, Yes, Gentle Giant, Pink Floyd či Emerson, Lake & Palmer. Hoci slovenský rockový fanúšik má pravdepodobne bližšie k britským kapelám, príležitosť naživo si vypočuť stredomorskú verziu artrocku by si určite nemal nechať ujsť.