Novinové výstrižky povedia viac ako kunsthalle

17. mar 2015 o 16:49 Damas Gruska

Malé galérie dnes robia to, čo by mali robiť tie väčšie. Dielo Zbyňka Baladrána v bratislavskej Gandy Gallery nás vedie do obdobia, ktorým sme bolestivo prešli.

Slovenskú výtvarnú scénu charakterizuje silná tematická mainstreamovosť. A aj vtedy, keď z nej vybočí, keď by sa mohla dotýkať neuralgických bodov spoločnosti, prichádza spravidla neskoro. Teda keď už témy dávno vyprchali, keď už z nich umelci len tak hryzkajú. A je jedno, či ide o tému nacionalizmu, alebo o vojnu v Afganistane. Česť výnimkám.