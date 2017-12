Mário Radačovský: Kedy povedať blízkym, že umierate?

Keď tancoval v Holandsku, lekári mu diagnostikovali rakovinu. Skúsenosť z liečby preniesol do nového predstavenia, ktoré pripravil podľa slávneho Labutieho jazera.

Keď tancoval so slávnym choreografom Jiřím Kyliánom, lekári mu diagnostikovali rakovinu. Skúsenosť z liečby preniesol do nového predstavenia, ktoré pripravil pre brnianske Národné divadlo. Jeho Black and White je vlastne moderným spracovaním Labutieho jazera a na jeseň ho chce priniesť do Bratislavy.

Vaše nové predstavenie je v podstate modernou verziou Labutieho jazera. Prečo ste si vybrali práve to?

„Motivovala ma vlastná skúsenosť. Keď som kedysi tancoval v Holandsku, tak mi nečakane diagnostikovali rakovinu a z nemocničnej izby som mal výhľad na jazero s labuťami. Odvtedy som si hovoril, že keď sa vyliečim, tak raz toto predstavenie pripravím vo vlastnej verzii.“

Čím sa líši od pôvodného baletu?

„V tejto verzii je hlavnou postavou princ, pričom príbeh má autobiografické prvky. Vniesol som doň svoje vnímanie choroby. Súčasťou scény je mnoho zrkadiel, symbolizujú rôzne podoby toho, ako vnímame svoje telo. Napríklad počas liečenia som videl, že moja fyzická schránka sa neustále mení – vyzeral som hrozne. Stratil som vlasy, chuť do jedla. Chcel som vyjadriť aj myšlienku, že aj keď sa fyzicky meníme, tak nám stále môže ostať niečo jedinečné, nazvime to dušou. Chcem motivovať divákov, aby sa začali pri pohľade na svoj odraz pýtať, koho v odraze vlastne vidia.“

Ako by ste teda zhrnuli príbeh? Čo na pódiu diváci uvidia?