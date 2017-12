Tip na štvrtok: Sú Česi hrdinovia alebo zbabelci?

Do kín sa na chvíľu vrátil výborný český film Protektor, v Slovenskom národnom divadle je opera Romeo a Júlia.

19. mar 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, mog

Protektor

Kino Lumiere, Bratislava 17.30

„Česi sú národ cyklistov: hore sú zhrbení, dolu šliapu,“ povedal raz Hitler. Český režisér Marek Najbrt musel s týmto výrokom polemizovať, preto v roku 2009 nakrútil film Protektor. A tie znevažujúce slová uviedol hneď v úvodných titulkoch. V rozhovore pre SME potom povedal: „Ten výrok vôbec nepovažujem za relevantný, naopak, chcel som sa mu vysmiať. Napokon, Hitlerovo meno je takou značkou, že už len ono samo ten výrok spochybňuje. Mal však v sebe potenciál, ktorý sa dal využiť, bola to taká inšpirácia naruby.“

Protektor je príbehom z druhej svetovej vojny, hlavnými hrdinami sú židovská herečka a jej manžel. Najbrt v ňom pripomína, že naše krajiny už viackrát zažili časy, keď išlo o život – a že sa vždy našlo dosť ľudí, ktorí sa napriek riziku pustili do odboja. „Dodnes sa hovorí, že Česi sú národ zbabelcov. Vyhlasujem, že je to klišé a veľká nehoráznosť voči tým tisícom, ktorí obetovali svoje životy i životy svojich rodín,“ hovorí. „Tradícia tohto postoja možno súvisí s Rakúskom-Uhorskom - sme zakomplexovaní a považujeme sa za provinčný národ. To samobičovanie však vnímam čoraz viac ako negatívny jav a už ma poriadne rozčuľuje.“

Marek Najbrt debutoval filmom Mistři, nedávno mal v kinách komédiu Polski film a aj Protektor je dôkazom, že patrí medzi najlepších českých režisérov. Do témy, ktorá súvisí s fašizmom, sa pustil napriek tomu, že vedel, aké negatívne reakcie môže vyvolať. „Viem, že veľa ľudí je na tému holokaustu háklivých, a je pravda, že mnoho takých filmov je plných klišé. Tento však vznikol z vnútornej potreby. Nad antisemitskými útokmi, s ktorými som sa stretol, sa musím zasmiať – a zároveň ma šokujú. Šokuje ma, že určitý druh debility, navyše spojený s agresivitou, je večný. Preto takéto filmy musia vznikať – a to som si uvedomil vlastne až po tom, čo sme Protektora nakrútili.“

Do hlavných úloh Marek Najbrt obsadil Janu Plodkovú a Mareka Daniela, na hudobnú spoluprácu si zavolal skupinu Midi Lidi.

video //www.youtube.com/embed/RMfMQh19b5I

Caveman

Teatro Wüstenrot, BRATISLAVA, 19.00

Zmes stand-up komédie, prednášky a terapeutického sedenia sa pokúsi vyriešiť večnú vojnu medzi pohlaviami. Ako milujeme, ako bojujeme či aké sú medzi nami rozdiely? Bystro a vtipne napísaná hra amerického komika Roba Beckera dostane do kolien tak mužov, ako aj ženy.

Hra „Obhajoba jaskynného muža“ už od svojho vzniku v roku 1991 zapĺňala hľadiská mnohých divadiel v Amerike aj v Kanade, bola preložená do viac než tridsiatich jazykov a stala sa najdlhšie hraným predstavením jedného herca v histórii Broadwaya. Sám autor ju opisuje ako nástroj k poznaniu, že aj muži majú emócie, len ich vyjadrujú inak ako nežnejšie pohlavie. Balzam na dušu, aj tak sa dá nazvať hra, ktorá divákov často privádza do stavov neovládateľného smiechu. Zároveň však prekypuje množstvom pravdivých faktov o oboch pohlaviach. V dnešnom predstavení sa v role jaskynného muža predstaví Jan Holík.

Romeo a Júlia

Slovenské národné divadlo, Bratislava 19.00

Príbeh veronských milencov uviedol operný súbor našej prvej divadelnej scény na začiatku marca. Jej autor, francúzsky romantický skladateľ Charles Gounod sa ako mnohí pre ním inšpiroval tragickou láskou dvoch mladých zaľúbencov a vytvoril dielo, ktoré na javisku SND túto sezónu zažíva oslavovanú premiéru. Najsilnejšími argumentmi takmer trojhodinového hudobného stvárnenia je sila emócií a harmonická krása.

„Posolstvo Romea a Júlie je veľmi jednoduché. Každá láska, ak je skutočná, je tragická. Pretože láska nie je harmónia, ale vojna,“ hovorí o opere jej slovinský režisér Diego de Brea vo videu SND. Celú operu postavil na minimalizme – žiadne kulisy, iba zvučné a dych berúce hlasy spevákov, svetlo a hmla. Hlavné úlohy stvárňujú špičkoví slovenskí speváci Ľubica Vargicová, Eva Hornyáková, Tomáš Juhás, Ľudoví Ludha a aj veľký kórejský tenorový talent Kyungho Kim. Operu hudobne naštudoval Rastislav Štúr.