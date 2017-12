Slávna pieseň Nothing Compares 2 U už nezaznie

Sinéad O’Connor povedala, že na koncertoch už nikdy nezaspieva Nothing Compares 2 U

18. mar 2015 o 18:39 Kristína Kúdelová

Vďaka nej sa preslávila na celom svete, štyri týždne viedla americkú hitparádu a získala aj cenu MTV za najlepšie video. Ale dnes už írska speváčka Sinéad O’Connor vyhadzuje pieseň Nothing Compares 2 U zo svojho koncertného repertoáru. „Dvadsaťpäť rokov som ju spievala a dnes už do nej nedokážem vložiť žiadne emócie. Citovo sa mi úplne vyčerpala,“ napísala na svojej facebookovej stránke.

O ’Connor nie je prvá, kto Nothing Compares 2 U spieval. Tá pieseň patrí Princovi, v roku 1984 ju zložil pre svoj projekt The Family. Vtedy však úplne zapadla. Ožila až vtedy, keď ju zaspievala dvadsaťštyriročná Dublinčanka. Naplnila ju dievčenskou naivitou aj silnou ženskou vášňou, zúfalstvom aj odhodlaním.

Nahrala ju na svoj druhý album I Do Not Want What I Haven't Got a klip potom nakrúcala pri Paríži.

Pred tromi rokmi Sinéad O’Connor spievala na bratislavskom hrade Devín, prišla na koncert Pocta slobode. Vtedy mali ešte poslucháči šťastie, svoju najlávnejšiu pieseň spievala a venovala ju mame.

„Nechcem, aby ľudia chodili na moje koncerty a potom boli sklamaní, že som túto pieseň nezaspievala,“ cituje ju Figaro. „Preto hovorím dopredu: Už ju nikdy nebudete počuť. Vždy som bola úprimná. Z týchto dôvodov som už z repertoáru vyhodila aj iné skladby.“