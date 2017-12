Majú tvorcovia právo zmeniť Bonda na černocha?

Čierni herci v typicky bielych úlohách a naopak. Farbosleposť pri obsadzovaní filmových postáv je čoraz bežnejšia.

19. mar 2015 o 11:32 Alena Štifilová

Čierne vlasy, modrosivé oči a vysoká štíhla postava. Nepochybne fešák. Tak opisuje Ian Fleming svojho literárneho hrdinu Jamesa Bonda. Koľko má rokov, v žiadnej zo svojich kníh neuvádza, vieme však, že meria 183 centimetrov, váži 76 kilogramov a z jeho úsmevu vyžaruje niečo chladné a bezcitné. A v lete, keď svieti slnko, vyniká jeho dohneda opálená pokožka.

Každá z Flemingových kníh je sfilmovaná, v úlohe Jamesa Bonda sa vystriedalo sedem hercov, jedine Daniel Craig, posledný z nich, sa knižnému opisu vymyká. Je totiž blondiak, s čím sa fanúšikovia bondoviek dlho nevedeli vyrovnať.

Ale odvtedy, čo unikla súkromná mailová korešpondencia medzi filmovými štúdiami Columbia Pictures a Sony Pictures, riešia oveľa vážnejší problém. Už dlhšie sa šepká, že najbližšie by mohol agenta 007 stvárniť černoch a hacknutý mail to potvrdil. Šéfka Sony Pictures Amy Pascalová v ňom píše, že najvhodnejší by bol podľa nej britský herec Idris Elba.



"Nemal by byť James Bond pekný?" žartuje na svojom twitterovom účte britský herec Idris Elba.



Idris Elba si už raz zahral vyslovene bielu postavu. V marvelovskej adaptácii Thor: Temný svet (2013) stvárnil nórskeho boha Heimdalla. FOTO: OUTNOW.CH

Trend prišiel z divadla

Majú filmoví tvorcovia na niečo také právo? pýtajú sa fanúšikovia.

„Päťdesiat rokov máme bieleho Bonda, pretože Bond je biely,“ píše americký komentátor Rush Limbaugh. „Bond nikdy nebol čierny. Ian Fleming nikdy nestvoril čierneho Brita, aby hral Jamesa Bonda. Vždy bol Škót. Vždy pil Martini s vodkou, vždy chcel pretrepať, nemiešať.“

Čierny Bond môže byť prejavom tolerancie, multikultúrnej pestrosti, ale i obyčajnou snahou zaujať za každú cenu.

Podľa amerického rapera Kanyea Westa by mali byť umelci vizionári a čierny agent 007 by bol určite vizionárskym počinom. „Je to rola pre britského herca a žiaden iný britský herec nemá taký talent ako Idris,“ povedal pre denník The Sun.

Trend obsadzovať úlohy bez ohľadu na etnickú príslušnosť herca sa vo svete presadzuje už desaťročia. Z divadiel a muzikálov sa pomaly presúva do kín a televízie. Vybrali sme pre vás zopár príkladov, keď tvorcovia koktail pretrepali aj premiešali, nehľadiac na historické, kultúrne či reálne fakty.

Len tak mohli obsadiť do úlohy galského bojovníka v seriáli Spartakus Petra Mensaha, herca čierneho ako uhoľ, alebo do postavy Reda, v snímke Vykúpenie z väznice Shawshank, Morgana Freemana. Podľa knižnej predlohy Stephena Kinga to bol Ír s ryšavými vlasmi a svetlou pokožkou. Preto prezývka Red.