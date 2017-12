Xavier Dolan: Sníval som o Titanicu

Hovoria mu zázračné dieťa aj enfant terrible nového kanadského filmu. Keď mal osem rokov, napísal list Leonardovi di Caprio.

19. mar 2015 o 13:51 Erika Litváková

Keď bol ešte malý chlapec, napísal trúfalo úprimný a dojímavý list Leonardovi DiCapriovi: „Milý Leonardo. Mám osem rokov a som školák. Školu mám rád. 20. marca budem mať deväť rokov. Som Tvoj fanúšik. Videl som film Titanic (päťkrát). Hráš v ňom skvele. Obdivujem Ťa. Aj ja som herec. Účinkoval som v reklamách pre známy obchodný reťazec a mal som aj pekné roly v štyroch filmoch, v ktorých sa hovorí po francúzsky. ... Veľmi by som si želal hrať jedného dňa v Tvojom filme. ...Pevne verím, že mi na list odpovieš a pošleš mi aj svoju fotku.“ Xavier Dolan Tadros, Quebec

Bolo to v roku 1998 a malý Xavier bol taký posadnutý filmom Titanic, že to jeho blízkym robilo starosti. Hraničilo to až s obsesiou. Kým iné deti v jeho veku hrali hokej a naháňali sa po vonku, on si neúnavne kreslil návrhy kostýmov a písal prvé náčrty scenárov.

Dnes si na to spomína ako na čosi zlomové v jeho živote: „Ten film bol veľkolepý. Moje detstvo to pretvorilo na čosi celkom nové. Tá obrovská produkcia. Výpravnosť. Herecké obsadenie. Uvedomil som si, že je úplne legitímne snívať také veľké sny,“ povedal nedávno pre časopis Interview.

Tlieskalo mu celé Cannes

Aj keď mu DiCaprio na list nikdy neodpovedal a dnes je už neskoro, medzičasom sa mu sny plnia. Na filmovom festivale v Cannes vlani Xavier Dolan zožal niekoľkominútové standing ovation a získal cenu poroty za svoj, v poradí už piaty film Mami! Hovorí o vzťahu násilníckeho chlapca s diagnózou ADHD a jeho matky, ktorá sa napriek všetkému snaží výchovu syna zdarne zvládnuť.

Silný, emóciami nabitý film, formálne netradičný, filmársky svieži, rovnako ako všetky doterajšie Dolanove filmy. Už jeho režisérsky debut Zabil som svoju matku (2009) bol uvedený v Cannes. Síce ešte len v mimosúťažnej prehliadke, no publikum aj vtedy pri potlesku s nadšením povstalo. Scenár k nemu písal Dolan v šestnástich a keď film dokončil, nemal ešte ani dvadsať. Zahral si v ňom aj hlavú úlohu.



Plagát k filmu Zabil som svoju matku (2009)

Nad ľavým kolenom má vytetovaný citát od Jeana Cocteaua: „A l'impossible je suis tenu.“ Čo by sa voľne dalo preložiť ako: Usilujem sa o nemožné. "