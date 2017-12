Meniny má Jozef. Je tu jar!

Personifikované dobové pohľadnice svedčia o tom, že meno Jozef patrilo v našich krajoch kedysi k najčastejším.

19. mar 2015 o 14:28 Erika Litváková

Štatistika mien na Slovensku za minulý rok uvádza, že meno Jozef je u nás ešte stále druhým najčastejšie sa vyskytujúcim mužským menom. Tesne za Jánom a pred Petrom. Napriek tomu sa vôbec neobjavuje medzi prvými desiatimi v rebríčku mien novorodencov.



pohľadnica z roku 1948

Najviac narodených chlapcov dostalo meno Jakub. Dá sa preto predpokladať, že z roka na rok bude Jozefov v populácii ubúdať. Aj keď tradične patrilo meno Jozef k tým, ktoré sa u nás v rodinách dedili z otca na syna, dnes to tak už nie je a Jozefov je čoraz menej. Ibaže by sa to z nejakého dôvodu opäť zvrtlo. Ktovie.



pohľadnica z roku 1948

Obľuba mien je vrtkavá. Podlieha móde a niekedy stačí, že sa objaví nejaká výrazná osobnosť trebárs v popkultúre, nebodaj, v politike a odrazu také meno na rebríčku poskočí. Mužské meno Jozef má hebrejský pôvod a jeho význam je „Boh pridá, rozhojní“. Giuseppe, José, Peppo, Ossip, Zef, všetko sú to jozefovské obdoby. Keď má Jozef meniny, prilietavajú vraj lastovičky a jar veští aj pranostika: „Jozef kožuch odkladá, bude dobrá úroda“. Kedysi sa 19. marca Jozefa oslavovalo ako akési mužské MDŽ a policajti zhusťovali kontroly požitia alkoholu.



pohľadnica z roku 1934



pohľadnica z roku 1972

foto: pohľadnice zo zbierky Petra Repku