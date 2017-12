Faith No More sa vrátia do Bratislavy

Pätica na čele s ikonickým Mikom Pattonom vystúpi 10. júna v bratislavskej Aegon aréne.

19. mar 2015 o 14:33 TASR

Ich hudba prežila päť amerických prezidentov, svetové vojny, ekonomické krízy, revolučné hnutia a v neposlednom rade aj nepokoj v dušiach samotných členov. Po 22 rokoch sa do Bratislavy vracia kultová kapela Faith No More.

video //www.youtube.com/embed/vPzDTfIb0DU

Vystúpenie Faith No More v amfiteátri na Búdkovej ceste v Bratislave v roku 1993 bola takmer revolučná udalosť v životoch celej jednej generácie. Koncertný návrat preto znamená veľmi veľa. Silná základňa slovenských fanúšikov sa môže tešiť na hity ako Easy, Midlife Crisis, Epic, Small Victory, Ashes to Ashes či Digging the Grave. Kapela na aktuálnom turné podporí aj vydanie nového albumu Sol Invictus, ktorý vychádza v máji tohto roka.