Maďarský western o otrokárstve zaplatili Slováci

Vo výbornom filme Mirage hrá Isaach de Bankolé, obľúbený herec Jima Jarmuscha. Rozprávali sme sa o ňom s režisérom Szabolcsom Hajdú.

19. mar 2015 o 17:58 Kristína Kúdelová

Fanúšikovia filmu by teraz mali spozornieť. Do našich kín v piatok prichádza film Mirage. V mnohom je pozoruhodný: Po prvé, je o modernom otroctve. Po druhé, je to maďarský western. Po tretie, hlavnú úlohu v ňom hrá černoch. Po štvrté, toho herca spopulárnil Jim Jarmusch. A po piate, vznikol vďaka tomu, že jeho koproducentom sú Slováci. V preklade by sa asi volal Fatamorgána a jeho režisérom je Szabolcs Hajdú. Jeden z najlepších maďarských režisérov má vraj s takýmto úkazom dosť skúseností.

Už ste niekedy zažili fatamorgánu?

„Samozrejme, môj otec bol poľnohospodár, na hortobágyskej puste pracoval ako inseminátor a ja som popritom vyrastal a fantazíroval. Fatamorgány sú tam bežné, keď je vzduch horúci, hneď sa to začne. Vždy som vedel, že keď nejaký film na puste nakrútim, bude sa volať po maďarsky Délibáb, po anglicky Mirage.“

Čo tou fatamorgánou býva?

„Všeličo. Voda, stádo zvierat obrátené naopak alebo černoch uprostred ničoho. Fatamorgána vyjadruje aj čosi nedosiahnuteľné, vzdialené, čosi, čo nikdy neuchopíme, nedosiahneme. Je to ako čakanie na Mesiáša, čo je pre Maďarsko typické. Celý čas čakáme, že nás príde niekto zachrániť, že niekto naše problémy vyrieši za nás.“

Čo je dnes na puste problém? Moderné otrokárstvo, ako naznačujete vo filme?

„Moderné otrokárstvo je realitou. Pusta sa za posledných tridsať rokov zmenila. Družstvá krachli, po zmene režimu ich už nikto umelo neudržiaval, niekde namiesto nich postavili Tesco. Zrazu sa tam zjavili pochybné indivíduá, čo zostalo, sprivatizovali a nezamestnaných ľudí najali na prácu zadarmo. Maximálne im poskytli jedlo a nocľah v dobytčích vagónoch.“

video //www.youtube.com/embed/4whciAqPRVc