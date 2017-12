Tisíce kníh zadarmo. Projekt, ktorý verí, že ľudia nekradnú

Je to hra. Podľa mapy na internete nájdete knihu, prečítate si ju a opäť niekde schováte. Najlepšie čo najďalej.

Akýsi knižný geocaching.

Páči sa mi predstava, že niekto hľadá moju knihu a má radosť, keď ju nájde, povedal český spisovateľ Michal Viewegh pred štyrmi rokmi. Práve podpisoval svoj biografický denník Ďalší báječný rok a pár kusov venoval aj Knihobežníkovi.

Prelepil ich červenou nálepkou a odvtedy zadarmo kolujú medzi ľuďmi a cestujú po celom svete.

On sám by bol ohľaduplný, schoval by ich do kaviarne alebo vínnej pivnice. Aby sa spojilo príjemné s užitočným. „Rád čítam knihy Arnošta Goldflama, tie by som sa možno vybral aj hľadať. Je to môj kamarát, i keď vzdialený, deťom čítame jeho knihu Tatínek není k zahození.“

Nezameniteľný Arnošt zo snímky Dědictví aneb Kurvahošigutntag je autorom viacerých kníh, „tú detskú, trochu strašidelnú“ Standa a dům hrůzy napísal na požiadanie svojho syna a tiež prelepil červenou nálepkou.

„Ak chcete vedieť pravdu, ja som v detstve knihy schovával, pretože som mal zakázané veľa čítať,“ hovorí český herec pre portál projektu. „Schovával som ich na záchode, za záchodovou misou. Občas mi niektorá splesnivela, ak sa mi ju nepodarilo vyniesť von. Teraz by som si už vybral suchšie miesto. Napríklad les a bútľavý strom.“



Zrodila sa komunita

Projekt Knihobežník inšpirovaný celosvetovým bookcrossing.com vznikol pred piatimi rokmi z iniciatívy kníhkupectva Martinus.sk a dnes si žije vlastným životom. Vytvorili sa internetové komunity, ich členovia sa stretávajú, knihy si dokonca posielajú poštou.

„Ak je to vzácna kniha, o ktorú nechceme prísť, radšej ju pošleme, aj keď je to proti pravidlám,“ priznáva Danica z Bratislavy a opisuje, ako raz niekto rozmiestnil zaujímavé tituly po trnavských kostoloch. „Vedela som, že v dedinke blízko Trnavy býva jedna knihobežníčka, poprosila som ju a ona sa naozaj vybrala do Trnavy, obehla všetkých päť kostolov a našla ich.“

Najživšie je v Banskej Bystrici. Potom, čo tri knihomoľky Magdaléna, Iva a Michaela zistili, že bývajú na jednom sídlisku a knihy si vzájomne schovávajú, dohodli si stretnutie a založili facebookovú skupinu. Dnes má vyše štyristo členov a na ich stretnutia prichádzajú milovníci kníh z Košíc, Trenčína, Martina, z Veľkého Krtíša a tiež z Česka, hlavne z Moravy.

„Zrazu máte ľudí, s ktorými sa môžete rozprávať o knihách, odporúčať si ich. Dostanete sa k titulom, ktoré by vám nikdy v živote nenapadlo čítať. Neznáme, staré alebo klasiku, ktorú dobiehate. Teraz rozoberáme Číňana od Henninga Mankella, niekomu sa páči, inému nie,“ hovorí Magdaléna Bernátová.

Objavila pre seba i Moldavsko a príbeh Ujo z Paríža od Aurelia Busujoka alebo story z Afganistanu Kameň trpezlivosti od Atiqa Rahimiho.

Ako komunita majú aj svojich dvorných autorov, Kvetku Veverkovú, blogerku, ktorá na žiadosť čitateliek začala vydávať knihy a Zdeňka Hanku, českého spisovateľa žijúceho v Kanade, ktorého pri potulkách po Calgary jedna z nich stretla a nahrala s ním videorozhovor.



Stratená v Argentíne

Trochu štatistiky. V obehu je päťtisíc kníh, z toho voľných 2204, práve čítaných 2831, zhruba tretina sa stratila.

Najviac kilometrov prešla Agatha Christie a jej detektívka And then there were none. Precestovala 42 900 km zo Žiliny do Melbourne, späť do Prahy, Bratislavy, navštívila Rio de Janeiro a skončila na brazílsko-argentínskych hraniciach, pri vodopádoch Iguazu Falls. Už dva roky o nej nepočuť, možno sa kúpe dodnes.

Druhou je Grétka od Astrid Lindgrenovej s 39 900 kilometrami. Okrem slovenských miest si odskočila do Porto Torres na Sardínii, do prístavu Wellington na Novom Zélande a vlani sa po návrate na Slovensko pravdepodobne stratila niekde v Bratislave.

Najviac prečítaných titulov - päťstotrinásť má knihobežníčka Michaela Töröková z Banskej Bystrice.