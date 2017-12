Skupina a-­ha sa už neháda, vráti sa

Nóri sa znovu spoja, zatiaľ majú dohodu na dobu určitú.

22. mar 2015 o 14:48 Kristína Kúdelová, kk

Nehrajú už takmer päť rokov a zrejme je im to ľúto. Nórska skupina a­ha sa rozhodla, že oslávil tridsiate výročie svojho debutového albumu Hunting High and Low a v septembri vystúpi na festivale Rock in Rio v Brazílii.

Denníku Dagbladet zároveň trojica povedala, že vydržia viac ako jeden koncert. Podpísali zmluvu na dva roky.

V osemdesiatych rokoch boli známi na celom svete, ich pieseň Take on Me sa v roku 1985 dostala na prvé miesto rebríčka časopisu Billboard. Medzi sebou však uzavreli náročnú dohodu, ak niekto nesúhlasil s tvorivým alebo ekonomickým smerovaním kapely, mohol ho vetovať. To ich hranie komplikovalo, až sa v roku 2010 rozišli.

Dnes sa ich manažér postaral o to, aby toto veto viac nebolo.

Chuť znovu hrať dostali najprv spevák Morten Harket a gitarista Paul Waaktaar-Savoy, chystali nové piesne „na prípadné použitie“.

„Mal som tri možnosti,“ cituje Dagbladet tretieho člena Magneho Furuholmena. „Buď sa proti tomu postavím, buď ich to nechám robiť bezo mňa, alebo sa pripojím. A vybral som si radšej tú tretiu.“

Kým prejú dva roky, trojica sa možno dostane aj do nahrávacieho štúdia. „Mám pocit, že v šuplíku skrývam zopár hitov,“ povedal nórskym novinárom Waaktaar­Savoy. „Mohol by z nich byť dobrý album.“