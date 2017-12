Hotelový škandál z New Yorku pokračuje

Režisér Abel Ferrara je nespokojný s tým, ako americký distribútor zostrihal jeho film o sexuálnom škandále francúzskeho politika.

22. mar 2015 o 15:04 Kristína Kúdelová, kk

„Niektorí ľudia majú v rukách zbrane, niektorí len sedia za stolom. Miera, akou dokážu ohrozovať ľudské práva, je však rovnaká,“ hovorí francúzsky režisér Abel Ferrara.

Vlani nakrútil film Welcome to New York so Gérardom Depardieuom v hlavnej úlohe a celkom jasne ním reagoval na sexuálny škandál politika Dominiqua Straussa–Kahna. Aj jeho hlavný hrdina bol nádejným kandidátom na francúzskeho prezidenta, a aj jeho zastavila aféra v newyorskom hoteli, kde sexuálne obťažoval chyžnú.

Výbušný film sa dnes dostáva do severoamerických kín a Ferrarovi sa nepáči, ako ho miestny distribútor zostrihal. Hollywood Reporter píše, že ho chce žalovať. „Ako každý filmár a každá ľudská bytosť neznášam, keď niekto ničí moje dielo,“ cituje ho časopis. Nesúhlasí najmä s tým, že v zostrihanej verzii dostala scéna znásilnenia podobu flashbacku, čo vraj navodzuje hypotézu, že si ju obeť vymyslela. „Takto sa rešpekt voči znásilnenej žene neprejavuje,“ hovorí.

Distribútor Wild Bunch sa bráni tým, že táto verzia existovala už vlani, v čase premiéry filmu na festivale v Cannes, a aj iní distribútori si ju vybrali, pretože je vraj lepšia.

Vo Francúzsku bol prístupný len na internete, do kín sa nedostal.

Veľký kritik francúzskej politiky Gérard Depardieu si nakrúcanie provokujúceho filmu viditeľne užil, hoci napríklad v Cannes diváci nelichotivo reagovali na jeho obnažené telo.