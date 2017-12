Taká zmyselná ešte Diana Krall nebola (recenzia)

Kanaďanka spieva na novom albume balady, ktoré sa nezmestili na nahrávky Dylanovi a McCartneymu.

22. mar 2015 o 15:09 Pavel Malovič

Zmenila náladu, zmenila tóninu. Kanadská hudobníčka na albume Wallflower zaexperimentovala s rockovými baladami.

Charizmatická kráľovná popdžezových klávesov, majiteľka zamatového kontraaltu a piatich cien Grammy rada mení hudobné nálady.

Na albume Glad Rag Doll z roku 2012 trochu pritvrdila a teraz zasa prišla s kolekciou príjemne sentimentálnych rockových balád zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov.

Na albume Wallflower je aj niekoľko sviežich kuriozít a niekoľko neobvyklých perličiek.

Deň po hurikáne

Diana Krall si vybrala obľúbené pesničky a album pomenovala podľa skladby Boba Dylana. Je to zaujímavý prípad – Dylanov syn Jacob podľa nej pomenoval svoju kapelu, no on sám ju nikdy nezaradil na radový album. Doteraz vyšli len dve jej pracovné verzie na výberoch rarít Bootleg Serries.

„Milujem Dylana aj vždy budem. A od piesne Wallflower som závislá, dokážem ju počúvať stále dokola,“ povedala Diana Krall pre Billboard.

„S gitaristom Blakom Millsom sme raz len tak sedeli v nahrávacom štúdiu, začala som ju hrať a on sa pridal. Nebolo na nej treba nič prerábať ani upravovať.“