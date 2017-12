Kto vie o našej budúcnosti? Možno len Pán Nikto

Tip na pondelok: Pokračuje festival Febiofest, treba to využiť.

23. mar 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, kk

Pán Nikto

Febiofest / Bratislava, FK 35 MM 20.30

Nemo je posledným smrteľným človekom. Všetkých ostatných už čaká nekonečná regenerácia, keďže sa vďaka vedeckým poznatkom našiel potrebný liek. Svet ohúrene sleduje, ako tento starec postupne speje ku skonu a ľudia by túžili spoznať viac z jeho minulosti.

Nemo má už vyše sto rokov a pred smrťou začína maľovať nejasný obraz, kde sa križuje niekoľko alternatívnych svetov. Jeho prvá spomienka pochádza z obdobia krátko pred jeho narodením – sprevádza ju teória, že deti si pamätajú všetko, čo sa v ich živote stane, kým ich nenavštívia anjeli a nedonútia ich zabudnúť. Keďže však Nema z neznámych príčin vynechajú, jeho prekliatím je vidieť rôzne verzie budúcnosti.

Pán Nikto je celovečernou meditáciou na tému osudových rozhodnutí. Divák sleduje niekoľko príbehov s rozdielnymi závermi. Ktorý z nich je však ten pravý? Ktoré rozhodnutie je to správne? V každom okamihu sa ocitáme na križovatke niekoľkých koľají, pričom netušíme, ktoré nás zavedú k želanej destinácii. Možno je potom lepšie nezvoliť nič - ťah, ktorému sa v šachu hovorí zugzwang.

Hoci je pán Nikto hypnotický, nepredvídateľný film na pomedzí niekoľkých žánrov a odklonený od reality, jedno úplne logické a zároveň tragické vysvetlenie predsa len ponúkne. Nie je totiž vôbec taký fantastický, ako na prvý pohľad vyzerá. Zatiaľ najdrahší belgický film mal premiéru na festivale v Benátkach – pričom hlavnú úlohu režisér prisúdil Jaredovi Letovi, vraj preto, že ide o adepta, ktorý sa dokázal najviac fyzicky meniť.

Film je v programe festivalu Febiofest, ktorý sa po Bratislave začne koncom týždňa premiestňovať do ďalších slovenských miest.

video //www.youtube.com/embed/uH5BgJbbGuE

Danielov svet

Febiofest Bratislava, Kino Lumiere 20.30

Čo vo vás vyvoláva slovo pedofil? Znechutenie, odpor, hnev? Česká režisérka Veronika Lišková nakrútila dokumentárny film Danielov svet a kto sa naň pozerá, nemusí cítiť nič podobné. Naopak, možno ho prepadne súcit.

Hlavným hrdinom jej filmu je dvadsaťpäťročný muž, ktorý o sebe vraví, že je homosexuálny pedofil. Doteraz nemal žiadne vzťahy ani so ženami, ani s mužmi – páčia sa mu malí chlapci. Vo väčšine filmov by ľudia ako on vystupovali čo najviac anonymne, Daniel však takú požiadavku nemal. Jeho dráma nespočíva v trestných činoch, jeho dráma spočíva v nemožnosti naplnenia túžob a citov, pretože sa snaží žiť podľa spoločenských pravidiel, morálne a slušne.

Film získal na jeseň cenu divákov na prestížnom festivale dokumentárnych filmov v Jihlave, dnes je v programe festivalu Febiofest.

video //www.youtube.com/embed/reJUWSHwgwc

Tom na farme – Profil Xaviera Dolana

Febiofest, Bratislava, Kino Lumiere 18.00

Kanadský režisér Xavier Dolan akurát oslávil dvadsaťšesť rokov. Mnohí v jeho veku ešte nestihli nič, on už má na festivale Febiofest profilovú prehliadku.

V roku 2009 debutoval ako víchor s filmom Zabil som svoju matku, ktorý bol obrazom rebelujúceho tínedžera. Potom nakrútil film Imaginárne lásky a odvážnou obrazovou zmyselnosťou sa zaradil medzi rozpoznateľných tvorcov. Vzápätí vo filme Laurence Anyway experimentoval s témou rodovej identity a čoskoro dostal chuť na triler a nakrútil film Tom na farme (na snímke). Sám seba obsadil do hlavnej úlohy a opäť hovoril o tom, čo má tak rád: o intímnych vzťahoch a tlaku spoločenského prostredia, od ktorého ich nemožno oddeliť.

Vlani v máji získal Dolan cenu poroty na festivale v Cannes za drámu Mami!, ktorá je tiež v programe Febiofestu.