Hudobné vydavateľstvá sa pokúšajú obmedziť Spotify

Internetová služba Spotify umožňuje 60 miliónom používateľov zdarma počúvať hudbu. Niektorým vydavateľstvám a umelcom sa to však nepáči.

23. mar 2015 o 14:30 Marek Hudec, mh

Najväčšie hudobné vydavatestvo Universal vyvíja tlak na internetovú službu Spotify, aby obmedzila voľný posluch hudby. Píše britský denník The Independent. Spotify dnes používa viac ako 60 miliónov používateľov zdarma, jedinou daňou sú reklamy, ktoré môžu medzi pesničkami vyskočiť zhruba po každej tretej.

Ak iby si ich užívatelia chceli vypnúť, museli si priplatiť. Pre americké vydavateľstvá tým minulý rok vytvorila zisk 295 miliónov dolárov. Niektorým to však zrejme nestačí. Napríklad Taylor Swift zo Spotify už stiahla svoje albumy, tvrdí, že služba si neváži umenie. Myslí si, že hudba by nemala byť zadarmo. Na jej výroky Spotify reagovala: „Bez toho, aby ste ponúkali niečo zadarmo, váš obchod nemôže fungovať.“

Universal so Spotify v princípe problém nemá, aj keď si myslí, že by služba mala byť viac obmedzená, aby motivovala používateľov k prechodu na platený účet. Navrhuje limitovať čas, počas ktorého by návštevníci mohli hudbu počúvať zadarmo.