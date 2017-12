Faith No More sa túžili vrátiť na Slovensko

Faith No More má k nášmu regiónu vzťah, na obale albumu mali prezidenta Masaryka.

23. mar 2015 o 17:20 Marek Hudec

Lídrom skupiny Faith No More je charizmatický spevák Mike Patton (druhý zľava). V poslednom čase sa venoval tvorbe soundtrackov.(Zdroj: Dustin Rabin)

Kedysi dráždili kolegov z Red Hot Chilli Peppers a ochrancov práv zvierat, potom ich spevák daboval príšery. Faith No More aj s kontroverzným lídrom Mikom Pattonom prídu opäť koncertovať do Bratislavy.

Americká kapela Faith No More v roku 1993 strávila na Slovensku tri dni a zahrala legendárny koncert. Do Bratislavy sa chystá znovu, príde v júni krátko po tom, čo vydá nový album.

Jeden z organizátorov Tomáš Holetz tvrdí, že dostať hudobníkov späť na Slovensko nebolo veľmi náročné. Sami tu vraj chceli hrať, len chvíľu trvalo, kým sa koncert podarilo zorganizovať. „Pre nás je úspechom už len to, že prídu. Že zahrajú v rovnaký deň 10. júna ako predtým, to je špeciálny bonus,“ hovorí.