Kristen Stewart mala smiešneho bodyguarda (rozhovor)

Režisér filmu Sils Maria Olivier Assayas hovorí o tom, aké sú rozdiely medzi francúzskou hereckou ikonou a hviezdou Twilightu

24. mar 2015 o 17:40 Kristína Kúdelová

Čas plynie, vyrovnajte sa s tým, hovorí francúzsky režisér OLIVIER ASSAYAS. Do našich kín prichádza s drámou Sils Maria, jeho hlavnou hrdinkou je herečka, ktorá dostane ponuku vrátiť sa k slávnej a populárnej hre. Už v nej však nemá hrať postavu mladej ženy, s ktorou sa preslávila, ale jej staršej partnerky. A má s tým problém. Keďže Assayas do filmu obsadil Juliette Binocheovú a Kristen Stewartovú, v rozhovore pre SME hovoril nielen o generačných, ale aj kultúrnych rozdieloch medzi herečkami.

Ako Juliette Binoche prijala, že bude hrať starnúcu herečku?

„Juliette má šťastie, že sa narodila vo Francúzsku, pretože tu skvelé herečky nakrúcajú skvelé filmy bez ohľadu na to, koľko rokov majú. Môže hrať, čo len chce, režiséri píšu scenáre priamo pre ňu. Možno, že už nie je dievčaťom, v žiadnom prípade však nie je starou herečkou. V kariére má všetko pred sebou.“

Vo Francúzsku sa herečky bežiaceho času neboja?

„O tom je presne tento film... To, že starneme, nie je také dôležité. Dôležitejšie je, že čas plynie – a to nie je presne to isté. V živote sa s plynutím časom musíme vyrovnať, vždy príde chvíľa, keď treba jednu kapitolu zatvoriť a otvoriť druhú. Samozrejme, pre herečky je to trochu ťažšie ako pre nás ostatných, pretože ony vystavujú svoj tvár na obrovskom plátne a každý vidí, kde a akú vrásku majú.“

Vy s plynutím času nemáte problém? Neovplyvňuje vás to?

„Nemením sa len ja, menia sa všetci a všetko okolo mňa. Iná cesta neexistuje, to proste treba prijať. S plynúcim časom treba byť v kontakte, treba sa ho dotýkať – a neustále pritom spytovať seba, svoje hodnoty, perspektívy. Popierať to, je čistá deštrukcia. My ešte máme šťastie, že časy sa zmenili, ľudia teraz zostávajú dlhšie mladí.“

Vďaka čomu vlastne?

„Či je to iným životným štýlom, stravou, myslením, alebo zdravotnou starostlivosťou, neviem. Ale do staroby prosto vstupujeme neskôr. Napríklad, takýto film by som pred päťdesiatimi rokmi ani nemohol nakrútiť, pretože koncept herečky, ktorá sa v päťdesiatke vyrovnáva s novým typom úloh, by bol proste nepochopiteľný.“

Do úlohy asistentky starnúcej herečky ste obsadili Kristen Stewartovú. Aké má šance, aby prekonala to, že ju spájajú so ságou Twilight?

„Mne bolo hneď jasné, že je to veľká herečka, jedna z najväčších vo svojej generácii. Možno bolo šťastím, že som ju najprv videl vo filme Útek do divočiny od Seana Penna. Tam hrala ešte ako tínedžerka a bola skvelá. Teraz sa čudujem, keď všetci vravia, aké prekvapenie, ona vie hrať! Pre mňa to nebola otázka – len som nevedel, že vie hrať až tak dobre. V podstate som si to uvedomil až v strižni. Tam som videl, že jej prejav je plný subtílnych detailov.“