Tip na štvrtok: Tri srdcia. Kto zistí, či je tento film paródiou?

V kinách sú Chiara Mastroianni a Charlotte Gainsbourg. Martinské divadlo hosťuje v Bratislave.

26. mar 2015 o 7:09 Miloš Ščepka, ea, mog

Tri srdcia

Kino tip

Bola to láska na prvý pohľad. Keď sa vikomt de Beaulieu z Paríža v malom francúzskom meste stretne s kontesou Sylviou, hneď medzi nimi preskočí iskra číreho hlbokého citu. Dohodnú si rendezvous v Tuilerieských záhradách, no vikomt náhle ochorie a na ľúbostnú schôdzku sa nemôže dostaviť. Pretože zaľúbenci nemajú žiadny kontakt, sklamaná kontesa sa vydá bez lásky za iného nápadníka a odcestuje s ním do zámoria.

Po čase vikomt de Beaulieu spozná kontesu Sophie. Veľmi mu pripomína milovanú Sylviu. Nečudo, že sa do nej zaľúbi a požiada jej matku madamme Bergerovú o dcérinu ruku. Len tesne pred sobášom zistí, že Sophie a Sylvia sú sestry, je však už neskoro. Keď sa Sophie vráti zo zámoria, obaja zistia, že ich vášeň je stále rovnako vrúcna ako v prvý deň a rozkrúti sa šialený kolotoč nevery, klamstiev i podvodov.

Ešte aj ako šestákový brak z červenej knižnice je to zlé. Čo potom, keď romantickú melodrámu nakrúti francúzsky režisér Benoît Jacquot ako realistický príbeh zo súčasnosti so známymi hercami Benoîtom Poelvoordeom, Charlotte Gainsbourgovou, Chiarou Mastroianniovou a Catherine Deneuveovou v hlavných úlohách!

Ťažko povedať, prečo Benoit Jacquot považoval za potrebné rozprávať práve tento príbeh – a práve takýmto spôsobom. Neslúži ako symbol ani ako metafora, myšlienkovo je vyprázdnený. Odohráva sa v našej súčasnosti, postavy dokonca na komunikáciu používajú aj internet, ale aby zápletka mohla aspoň ako-tak fungovať, nepoznajú e-mail, Facebook ani mobilné telefóny. Dej z romance sedemnásteho či z osemnásteho storočia, mechanicky prenesený do súčasnosti, je skrátka plný dier a schválností. Postavy sa správajú nezmyselne, ich jazyk je plný fráz a šuští papierom, nemajú schopnosť prebudiť náš záujem či aspoň súcit.

Na druhej strane však herci podávajú plnokrvné neštylizované realistické výkony a ani po remeselnej filmárskej stránke dielu niet čo vyčítať. Vyvoláva najmä pocit, že toto predsa nikto nemohol myslieť vážne. Musí ísť o silnú iróniu, hraničiacu so sarkazmom. O neľútostnú paródiu, klauniádu s vážnou tragickou tvárou. Lenže raz darmo – ani ak sa vám podarí tomu uveriť, film nebude o nič zábavnejší.

Sotva mu možno niečo vyčítať. Sotva ho možno za niečo pochváliť.

A. N. Ostrovskij: Les

Martinské divadlo v SND. Bratislava o 19. h

Asi pred rokom o takomto čase mala v Martinskom divadle premiéru jedna z najkrajších divadelných hier svetovej dramatickej tvorby – Ostrovského Les. Vrátila sa sem na scénu po vyše tridsiatich rokoch, keď ju pre súbor zrežíroval Ľubomír Vajdička. Vlaňajšia inscenácia vznikla v mladej réžii Lukáša Brutovského a súbor s ním dnes hosťuje v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.

Komédiu Les, podobne ako slávnu Búrku, napísal A. N. Ostrovskij na základe svojich zápiskov a skúseností z cesty po krajoch v okolí rieky Volgy. Dej sa odohráva na panstve statkárky Gurmyžskej, kde prekvitá pokrytectvo, cynizmus, kariérizmus faloš a obchoduje sa s citmi, v dôsledku čoho les okolo sídla postupne chradne, predáva sa pod cenu a mení sa na spúšť.

V hlavných úlohách sa predstavia Jana Oľhová, Kamila Antalová, Michal Gazdík, Ján Kožuch, Viliam Hriadel, Dano Heriban, Marek Geišberg a ďalší.

Equus

Divadlo Nová scéna, Bratislava 19.00

Psychologická dráma anglického scenáristu a dramatika Petra Shaffera rozpráva príbeh o psychiatrovi, ktorý sa snaží liečiť Alana Stranga, mladého muža priam patologicky fascinovaného koňmi. Vyšinutý sedemnásťročný mladík oslepí bodcom šesť koní. Psychiater sa snaží odhaliť tajomstvo jeho duše a zistiť, či za tento hanebný čin môže psychická porucha, sexuálne túžby, zvláštni rodičia alebo niečo úplne iné. Postupne tak odhaľuje pochody jeho mysle, osobné drámy a zlyhania.

Shaffer v diele vytvoril mrazivý portrét o tom, ako materializmus a pohodlie dnešného sveta zabíja ľudskú schopnosť úcty a vášne, a s nimi aj schopnosť pociťovať bolesť. Príbeh napísaný v roku 1973 dodnes ostáva námetom, po ktorom siaha mnoho divadelných režisérov. Postavu psychiatra Martina Dysarta si už na Broadwayi zahral Anthony Hopkins, mladého Alana v roku 2008 stvárnil na londýnskych doskách Daniel Radcliffe.

V slovenskej réžii Michala Náhlíka dnes účinkujú Juraj Ďurdiak, Dávid Hartl, Jana Lieskovská, Anikó Vargová, Romana Dang Van, Róbert Halák, Katarína Čillíková.