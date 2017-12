Mať súrodenca je super

Známe osobnosti a ich súrodenci rozprávajú v dokumentárnom seriáli o svojich blízkych vzťahoch.

26. mar 2015 o 9:01 Erika Litváková

Nový slovenský dokumentárny seriál Súrodenci nám pripomína, aké hodnotné môžu byť vzťahy, ktoré bežne vnímame ako samozrejmé a všedné. A robí to rozmanito, sviežo, originálne a ľudsky.

Keď mala herečka Kristína Farkašová šesť rokov, pod vianočným stromčekom si našla ultrazvukovú fotografiu svojho mladšieho brata. A keď potom prišiel na svet, potešila sa mu ako živej bábike. Dojemne sa oňho starala a jedného dňa si dokonca bratovu postieľku presťahovala z rodičovskej spálne do svojej detskej izby. Staršie sestry bývajú starostlivé.

Naopak, keď výtvarník a grafický dizajnér Palo Čejka sedával ako chlapec v botanickej záhrade v korune borovice mexickej, vôbec netušil, že kdesi po svete chodia dve malé dievčatá, jeho sestry. Dozvedel sa o tom až v dospelosti. Aké to je, stať sa odrazu starším bratom?

A klavirista a skladateľ Vladislav „Slnko“ Šarišský sa učil chodiť tak, že sa doma pridŕžal klavíra. Aby pri tom nespadol, podopieral ho starší brat Jaroslav.

Fascinujúce (ne)všedné vzťahy

Súrodenecké vzťahy sú takou bežnou súčasťou našich životov, že sa nad nimi nezvykneme príliš zamýšľať. Neuvažujeme nad tým, do akej miery mohlo náš život a charakter ovplyvniť poradie, v akom sme sa medzi svojich súrodencov narodili. Pri tom nás rodinné väzby a konštelácie formujú možno viac, než si myslíme.

Slovenská televízia pripravila šestnásťdielny pôvodný dokumentárny cyklus Súrodenci, v ktorom od začiatku roka predstavuje vzťahy známych i menej známych osobností a ich súrodencov.

Autorka námetu a dramaturgička seriálu v RTVS Mária Šnircová netají, že ju myšlienka o súrodeneckých konšteláciách zaujíma už dlhšie: „Je to fascinujúce. V rodine, v ktorej vyrastáme od malička, sa totiž učíme, ako v spoločenskej svorke fungovať. A často si to neuvedomujeme. Proste to žijeme. Ten, kto je najstarší, je väčšinou ten zodpovedný a dôsledný, prostredný je nezávislejší a kreatívny a najmladší vie byť očarujúci vždy, keď treba a dokáže aj účinne manipulovať druhými. Konštelácií je veľa. Človek dostane chuť overiť si to a vyskúšať v dokumente. Snažili sme sa osloviť ľudí zaujímavých či už svojou profesiou, alebo tým, čo v živote dosiahli. Dbali sme na to, aby to bol pestrý výber, rôzne profesie, osobnostné typy a takisto aj rôznorodé súrodenecké konštelácie.“



Výtvarník Palo Čejka spoznal svoje sestry až v dospelosti.

Generačné príbuzenstvo

Bratia Juraja Herza, súrodenci Nágelovci, Janka a Danka Velďákové, Kristína a Ondrej Farkašovci, Chrappovci, Laci Strike a jeho súrodenci, Staviarskí – a to zďaleka nie sú všetci, ktorí štábu umožnili nahliadnuť do citlivej roviny svojich osobných vzťahov.

Režijne sa na seriáli podieľali Vladislava Plančíková, Robo Šveda, Miriam Petráňová, Peter Hledík či Jaroslav Rihák a Kristína Schnirzová. „Režisér tomu celému dáva tvar, a ja som sa oprela o ľudí, o ktorých viem, že sú dostatočne empatickí, počúvajúci. Aby portréty boli autentické. Dôležité pre nás bolo aj to, aby do projektu boli zapojení režiséri rôznych generácií. Rovnako, ako sú viacgenerační aj účinkujúci,“ hovorí Mária Šnircová.