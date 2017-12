Isaach De Bankolé je dobrý futbalista, ale nesúperí s nikým

Jarmuschov obľúbený herec sa z druhej francúzskej ligy prekopal až na vysušený trávnik maďarskej pusty. Asistovalo mu slovenské mužstvo.

26. mar 2015 o 13:11 Eva Andrejčáková

Nikde nič, len šírošíra trávnatá rovina, na horizonte preťatá bielou masou kopovitých oblakov. Horúčava, bezvetrie, kdesi v tušenej diaľke sa možno krajina časom mierne zvlní. Ak by z niektorej strany zrazu pricválal na koni fúzatý beťár v klobúku, mohlo by to veľa vysvetliť. Krížom cez krajinu si však vykračuje vysoký, urastený černoch. Skúmavý pohľad v slnečných okuliaroch upretý do diaľky, na pleci športový vak. Nič na ňom neprezrádza jeho vek, no chlapík má očividne za sebou dôležitú skúsenosť. A pred sebou neznámy terén.

Minulosť ako fatamorgána

Nikoho by neprekvapilo, keby zrazu, za prenikavých tónov ústnej harmoniky, siahol po kolte a umlčal muchu, rušiacu svojím otravným bzučaním nehybný čas. Kdesi v meste, v zajatí športovej značkovej mafie, zanechal za sebou svoju nevyriešenú minulosť, ktorá ho teraz sprevádza ako fatamorgána. Za zvukov citary prechádza vyprahnutou maďarskou pustou, lebo až v jej srdci, ďaleko od civilizácie, nachádza potrebný úkryt. Pri tvrdej robote ho však čaká neblahé zistenie: farme, na ktorú sa dostal, v skutočnosti vládnu moderní otrokári. Vzali tamojším ľuďom majetok a vykorisťujú ich. Nastolili svoje zákony. A utláčaní čakajú od nového tajomného prišelca pomoc. Jeho príchodom sa situácia zmení, ibaže on ani náhodou nemá v úmysle domácim pomôcť. Každý si svoju situáciu musí riešiť sám, život je krutá hra o moc, slobodu a prežitie. Vyslúžený africký futbalista Francis je sám terčom rasistických predsudkov. Aj divokým Djangom tohto príbehu.