Tip na piatok: Bačova žena, skôr antická ako pastierska

V piatok vás čaká divadelná predpremiéra, dozvuky Febiofestu v podobe plagátov k filmom Andrzeja Wajdu a pokračovanie seriálu Better Call Saul.

27. mar 2015

Bačova žena

DIVADLO / Činohra SND, Predpremiéra 19.00

Každá generácia by mala mať svoju Bačovu ženu, tvrdí dramaturgička Darina Abrahámová. Hru, ktorú Ivan Stodola napísal v horúčkovitom tempe za šesť dní, uviedli po prvý raz v roku 1928, pamätná bola inscenácia z roku 1941 s Oľgou Borodáčovou v hlavnej úlohe.

Na scéne SND naposledy túto hrdinku hrala Eva Kristinová v roku 1963. V réžii Karola L. Zachara boli je partnermi Štefan Kvietik ako chudobný bača Michal a Gustáv Valach ako Amerikán vracajúci po rokoch domov. Práve s týmito hercami bude istá časť publika možno Dianu Mórovú, Ján Koleníka či Alexandra Bártu porovnávať.

Pre nepopísaného mladého diváka môže dráma Evy pôsobiť absolútne moderne. Aj dnes sa musia emigranti v nejednom prípade po návrate zo zahraničia vyrovnávať so zmenou svojej rodiny. Problémy žien rozpoltenými medzi dvomi mužmi sú dnes ešte oveľa častejšia ako v čase zrodu hry.

Stodola ukázal, že má pochopenie pre silu materstva, právo ženy rozhodnúť si o svojom osude aj tele. Bolo by však chybou túto drámu vnímať ako problém jednej ženy. „Vieš, aké sú ženy bláznivé,“ odsudzuje v úvode hry správca kaštieľa akúsi cigánku, ktorá si vzala život. „Musela to by veľká bolesť, keď toho bola schopná,“ reaguje na jeho predsudok Eva.

Roman Polák zbavil hru akéhokoľvek folklórneho nádychu, text výrazne zhutnil, ale výraznejšie neupravoval často archaický slovosled replík. „Je to stále Stodola,“ zdôraznil režisér.

Po necelých dvoch mesiacoch má šéf Činohry SND v poradí už svoju druhú premiéru. Kým mladých režisérov podľa jeho slov tento text neoslovil, on v Bačovej žene cítil silu antickej tragédie. Hercov uzavrel do čierneho uzavretého priestoru, z ktorého niet úniku, východy nie sú ani dverami, skôr gilotíny.

Scéna Pavla Boráka je ešte abstraktná, aj kostýmy Petra Čaneckého sú symbolické, bez akýchkoľvek informácii o sociálnom statuse aktérov. Atmosféru dotvára hudba Lucie Chuťkovej, ktorá má folklórne prvky opäť len v náznakoch.

Better Call Saul

TVTIP / AMC 23.00

Ťažko sa dá zabudnúť na Waltera „Bieleho“, ktorý podomácky pripravoval modrý pervitín. Vo vynikajúcom seriáli Breaking Bad alebo v preklade Perníkový tatko sa tak snažil zabezpečiť rodinu po tom, čo mu diagnostikovali rakovinu.

Mnohých televíznych fanúšikov tvorcovia sklamali, keď sa jeho príbehy ukončili po piatich rokoch. Seriál chýbal aj televíznym kritikom, ktorých pozitívne hodnotenia ho zaradili do knihy rekordov.

Rozlúčiť sa s ním zjavne nevedel ani tvorca Vince Gilligan, pretože na obrazovky uviedol titul Better Call Saul, ktorý na Walterove príbehy nadväzuje. V novom seriáli sa so starými hrdinami môžete stretnúť, keďže sa odohráva v rovnakom svete a jeho hlavným hrdinom je arogantný a vynaliezavý právnik Saul, ktorý najčastejšie na súde zastupuje kriminálnikov.

Filmy Andrzeja Wajdu na plagáte

TIP VÝSTAVA/ Poľský inštitút, Bratislava

Originálne a netradičné plagáty hýriace farbami a tvarmi, minimalistické aj expresionistické, abstraktné aj realistické. Nech už symbolizujú čokoľvek, jedno majú spoločné. Všetky sú filmovými plagátmi žijúcej legendy poľskej kinematografie Andrzeja Wajdu.

Filmový a divadelný režisér tvorí už od 50. rokov minulého storočia. Jeho filmy sa často odohrávajú na pozadí druhej svetovej vojny a historických udalostí vlastného národa, odkrývajúc morálku vtedajšej spoločnosti. Film Človek zo železa bol dokonca považovaný za manifest proti komunistickej strane v Poľsku a v roku 1981 mu vyniesol Zlatú palmu. V roku 2000 Wajdovi udelili Čestnú cenu akadémie za celoživotné dielo.

Zbierku jeho filmových plagátov vystavujú v Poľskom inštitúte a v Kine Lumière až do polovice apríla. Obsahuje exempláre z takmer štyridsiatich štátov vrátane Československa, Poľska, ale aj USA a ázijských krajín.