Tipy na víkend: Na Twitter sa slovenské múzeá nehrnú

V Bratislave si môžete pozrieť dva filmy odohrávajúce sa vo viedenskom múzeu, vypočuť si koncert džežového multiinštrumentalistu a v Brne vidieť modernú verziu Labutieho jazera.

28. mar 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, mog

#Museumweek

Nedeľa KINOTIP / A4, Karpatská 2, Bratislava 18.00

Pred rokom vznikla na sociálnej sieti Twitter iniciatíva v priebehu jedného týždňa prepojiť významné svetové múzeá. V tomto čase mali výstavné inštitúcie na internete zverejniť svoje zákulisie, zbierky, alebo zaujímavé momenty z histórie.

Je to pre ne tak šanca osloviť mladú generáciu návštevníkov s hlavou neustále sklonenou nad obrazovkami smartfónov. Veď napríklad len parížske Centre Pompidou takto komunikuje so stotisíc užívateľmi, ktorí ho na Twitteri nasledujú. Zo slovenských inštitúcií sa do projektu zapojilo len Slovenské národné múzeum v Martine. Ostatné sa na Twitter nehrnú, čo je škoda.

Druhý ročník #museumweek zaznamenal zdvojnásobenie počtu zapojených múzeí. Každý deň má svoju vlastnú tému, streda napríklad patrila architektúre a nedeľa, tá je venovaný kreativite. Možno aj preto sa do projektu zapojil kultúrny priestor A4, ktorý pri tejto príležitosti premietne dvojicu filmov odohrávajúcich sa v magických priestoroch viedenského Kunsthistorisches Museum.

V oboch sa táto budova stáva jedným z hlavných hrdinov. V dokumente Veľkolepé múzeum rakúskeho režiséra Holzhausena sledujeme všedné starosti zamestnancov, ktoré sú inak návštevníkom skryté. Vidíme riaditeľku, ktorá vyhotovuje rozpočet, dozerá na reštaurátorské práce a údržbu budovy.

Po prvej projekcii bude nasledovať fiktívny príbeh Museum hours, ktorý opisuje zbližovanie dvoch cudzincov – strážnika a stratenej turistky. Kritici na stránke Rotten Tomatoes sa zhodli, že režisér Jem Cohen pripravil pomalé rozprávanie, ktoré však odmení trpezlivých divákov.

video //www.youtube.com/embed/Wp79a2A3BuM

Marcus Miller

NEDEĽA KONCERT/ Ateliér Babylon, Bratislava 20.00

Multiinštrumentalista, skladateľ, producent a aranžér Marcus Miller vystúpi v nedeľu v rámci koncertnej série City Sounds. Najznámejší je svojou dokonalou hrou na basgitaru, hráva však aj na klavíri, basklarinete a saxofóne.

Jeho nadžánrová tvorba ukrýva prvky funky, rhythm, bluess a elektrizujúca energia jeho džezových tónov oslovuje aj poslucháčov, ktorí nie sú v tomto druhu hudby doma.

Päťdesiatpäťročný basgitarista si za tri desaťročia pripísal na svoje konto dve ceny Grammy. Svoju medzinárodnú slávu spečatil už ako dvadsaťpäťročný legendárnym albumom Tutu, ktorý napísal a produkoval pre Milesa Davisa.

V priebehu svojej kariéry spolupracoval s pestrými a talentovanými umelcami ako Eric Clapton, Aretha Franklin, George Benson, Elton John či Frank Sinatra. Zložil hudbu k dvadsiatke filmov a na konte má 10 albumov. Na svojom najnovšom albume Afrodeezia odkrýva, ako africké melódie a rytmus pomohli vytvarovať súčasnú americkú hudbu.

video //www.youtube.com/embed/fxJw_3FPAT4

Black and White

Sobota Balet / Národné divadlo Mahenovo, Brno 17.00

Labutie jazero je jedným z najpopulárnejších baletných predstavení. Často sa stáva prvým kontaktom divadelného laika s týmto druhom umenia. V Brne však môžete uvidieť jej modernú skrátenú verziu prenesenú do súčasnosti. Pôvodná téma boja dobra a zla sa tentoraz prenáša do metaforického zápasu s ťažkou chorobou.

Do popredia sa dostáva princ ako hlavný hrdina, ktorý sa snaží zmieriť s tým, že jeho svet sa v priebehu sekundy zmenil. Tanečníci sa budú vlniť v rytme Čajkovského pôvodnej hudby v minimalistických kulisách plných zrkadiel, kde nie je jasné, koho uvidia v odraze.

Slovenský choreograf Mário Radačovský túto verziu prvý raz predstavil v Spojených štátoch, kde sa stretla s veľkým úspechom.

FOTO - CTIBOR BACHRATÝ