Tip na pondelok: Vypravte sa do Srdca temnoty

Vo Viedni dnes zahrá exotická mladá kapela a Feldekovci privítajú tenistku Cibulkovú v klube Véčko.

30. mar 2015 o 9:05 Kristína Kúdelová, Marek Hudec, kk

Glass Animals

Koncert / Viedeň, Flex 19.00

„Pozri sa na toho hadieho paviána, aký je elegantný, môžeš špehovať aj toho božského prasačieho ľudoopa, pretože ťa vidí,“ tento bizarný text spieva Dave Baley z oxfordskej skupiny Glass Animals. Ich pesnička Toes totiž odkazuje na dobrodružné romány Ostrov doktora Moreau a Srdce temnoty.

V nich sa hrdinovia vydávajú na čudné výpravy do nepreskúmaných kútov pralesa, kde vládnu charizmatickí šialenci. Aj názov ich debutu Zaba je vlastne literárnym odkazom. Spomína na ďalší detský epos The Zabajaba jungle, kde tiež môžeme nájsť mnohé príšery a mäsožravé rastliny.

video //www.youtube.com/embed/HQYC2EfzZZw

Keď sa kapely pýtali, aké zvieratká by si vyložili do sklenenej vitríny, tak poslali obrázok kríženca lamy a jednorožca v teniskách. To, že fantázia im nechýba, je zrejmé z celej nahrávky. Môžeme ju označiť luxusnou výpravou na neprebádané kraje hudobnej zemeplochy s rôznymi podivnými tónmi, zvukmi a melódiami. Úplná exotika.

Určite im k tomu pomáhajú aj tropické perkusie. Môžete dlho rozmýšľať, do ktorého hudobného žánru ich zaradiť, ale ich štýl je mimoriadne osobitý, a teda prináša riziko opakovania. Uvidíme, ako zvládnu prekonať pascu druhej nahrávky a či sa budú schopní vynájsť.

Zatiaľ sú však stále sviežim britským závanom. Redaktor magazínu Paste napríklad ich pesničky považuje za ideálne na lenivé nedeľné rána a hmlisté piatkové večery. Ani tanečné, ani vyslovene melancholické. Ak sa vyberiete na ich viedenský koncert, ich spomalené rytmy vás síce strhnú, ale skôr do svižného kroku.

Ich pražský koncert v novembri bol ostro sledovanou udalosťou, zrejme aj preto, že predtým predskakovali na európskom turné speváčke St. Vincent.

Dominika Cibulková a Feldekovci

Koncert Kafeband, Véčko Bratislava 19.00

Jack Nicholson pravidelne chodí na zápasy povzbudzovať basketbalistov z Los Angeles a americké médiá vždy číhajú, aby si ho tam odfotili. Ľubomír Feldek je zas veľkým fanúšikom Dominiky Cibulkovej, ktorá pravdepodobne vyrastala na jeho básničkách. Hovorí, že Dominiku povzbudzuje pred každým ťažkým zápasom rýmovanou esemeskou, napríklad: V ďalšom kole popreháňaj Azarenko, nech odchádza z kurtu ako Lazarenko.

Dnes sa stretnú na koncerte skupiny Kafeband v bratislavskom Véčku. V Kafeband spieva Feldekova dcéra Katarína. A spieva piesne s jeho textami. Vystupujú po celom Slovensku v príjemnej atmosfére malých klubov, vo Véčku sú každý posledný pondelok v mesiaci a Ľubomír Feldek je vždy prítomný ako moderátor.

Tenistka bude tentoraz ich hosťom, vypočuje si novú pieseň Dominika, Dominika. Kto bude mať šťastie, získa knihu alebo tenisovú loptičku s jej podpisom.