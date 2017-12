The Prodigy bojujú proti slnku a USB kľúčom

Súčasná tanečná hudba ich nudí, preto hrajú The Prodigy agresívne. Za nový album ich chvália, i keď niektorí by ich poslali do starého železa.

30. mar 2015 o 14:44 Marek Hudec

Prodigy v deväťdesiatych rokoch tanečníkom v podzemných kluboch predstavil žáner big beat.(Zdroj: The Prodigy)

Písmo: A - | A + 2 0 Súčasná tanečná hudba skupinu The Prodigy nudí. Sama na novinke The Day Is My Enemy hrá veľmi agresívne, čo môže na poslucháča účinkovať ako kýbeľ ľadovej vody. Prodigy sú sklamaní, že doma nemajú takú pozíciu ako napríklad Oasis a Blur a že v nich nevidia taký veľký kultúrny prínos. Možno by mali: mnohé ich melódie sú rozoznateľné vo všetkých geografických končinách, aj v tuzemských hitparádach nekonečne dlho strašil deti ich videoklip k piesni Breathe, kde sa plazia šváby, krokodíly a potkany. Členovia britskej kapely v ňom vyzerajú ako pomätení satanisti so svietiacimi očami. Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C3P86 na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C3P86 na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone