Na Pohode bude hrať aj Manu Chao

Vrátim sa. To francúzsky spevák Manu Chao sľúbil organizátorom Pohody minulý rok počas krátkej návštevy Trenčína. Tento rok festival otvorí.

31. mar 2015 o 9:30 Marek Hudec

Manu Chao, francúzsky spevák so španielskymi koreňmi, je ďalším veľkým menom festivalu Pohoda. Na pódiu vystúpi prvý deň a veríme, že zahrá aj svoj najväčší hit Me Gustas Tú. Jeho koncert by mal trvať dve hodiny.

V Trenčíne sa zastavil už pred rokom. Jeho agent zavolal organizátorom Pohody, či by za nimi mohli skočiť.

Začiatky v metre

„Prišli na letisko, vystúpili z autobusu, sadli si do baru v penzióne a hrali dve hodiny svoje pesničky – pilotom a náhodným ľuďom okolo,“ hovorí riaditeľ festivalu Michal Kaščák. „ Večer sme si spravili grilovačku, zahrali Sendreiovci s Laskym a naša folklórna úderka Hore Belu Voda Beží.“

Manu potom pred odchodom sľúbil, že sa čoskoro vráti. Sľub dodrží.

Počas kariéry toho zažil veľa, vznikla o ňom aj kniha s názvom Clandestino. V Mexiku mu napríklad zrušili koncert pre drogovú vojnu, týždeň strávil na psychiatrii v Buenos Aires aj v utečeneckom tábore v Alžírsku, absolvoval aj turné vlakom po vojnou zmietanej Kolumbii.

Predtým, než sa vydal na sólovú dráhu, spieval s kamarátmi a bratom v kapele Mano Negra. Prvých poslucháčov si získavali v parížskom metre.

Počúval ho Maradona

Jeho hudba mieša prvky reggae, ska či rocku. Štyri jeho najpopulárnejšie pesničky majú spolu na kanáli YouTube viac ako sto miliónov prehraní. Manu Chao spieva v niekoľkých jazykoch, medzi nimi preskakuje aj počas jednej pesničky a často reaguje na spoločenské problémy: na život v gete, emigráciu alebo ťažkosti života v mexicko-americkom pohraničí.

O tom napríklad spieval v piesni Welcome to Tijuana. A tancovať ste ho mohli vidieť aj s futbalistom Maradonom v dokumente Emira Kusturicu.

Oznámeniu nového mena na festivale opäť predchádzala hádanka na jeho facebookovej stránke: fanúšikovia dostali indíciu v podobe hesla Čau, Pohoda!!! Aj tentoraz mnohí hádali správne.