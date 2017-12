Ľudstvo vysťahovali za milióny dolárov. Zbytočne

Animovaná rozprávka Konečne doma stála priveľa. O potrebe tolerantnosti lepšie rozprávajú filmy, ktoré neboli odkázané na stereoskopické efekty.

30. mar 2015 o 15:38 Miloš Ščepka

Digitálne animované adaptácie literárnych predlôh nie sú časté. Oveľa častejšie sú pôvodné príbehy, výnimkami sú snímky Horton a Lorax, Oblačno, miestami fašírky a Ako si vycvičiť draka.

Rodinná dobrodružná sci-fi komédia Konečne doma vznikla podľa knihy amerického spisovateľa a ilustrátora Adama Rexa The True Meaning of Smekday z roku 2007. To je však asi všetko, čím je zaujímavá.

Peniaze šli asi na Rihannu

Civilizácia zbabelých Búvov vedených samoľúbym Smekom našla pred nepriateľskou rasou agresívnych Gorgov útočisko na Zemi. Ľudstvo vysťahovali do Austrálie. V New Yorku však ostalo samotárske dievča Tip s kocúrom zvaným Prasa. Jej mamu Búvovia vysťahovali s ostatnými.

Tip ju chce nájsť, no hneď na začiatku cesty naďabí na búvovského outsidera zvaného O. Keď hľadajú úkryt pred búvovskými hliadkami, uzavrú partnerstvo z nutnosti – ale ako je v tomto druhu filmov zákonité, spriatelia sa, zmenia sami seba i celý svet.

Spoločnosť DreamWorks Animation investovala do filmovej adaptácie neuveriteľných 130 miliónov dolárov. Veľkorysý rozpočet nepoznať na scenári, rozprávaní ani na výtvarných riešeniach či na animácii.

Milióny prezrádzajú azda len hviezdy, ktoré hlavným postavám dali svoje hlasy: Rihanna (naspievala aj filmové pesničky), Jennifer Lopez, Steve Martin, Jim Parsons. U nás ich však nahradili slovenské dabingové celebrity.

video //www.youtube.com/embed/LbZy-D_TcDE

Fenomén nehrozí

Napriek inšpirácii originálnou literatúrou je príbeh podľa prevarených schém zostavený zo samých klišé a nemá čím prekvapiť. Citovo vypäté momenty napriek tomu spoľahlivo fungujú. V obraze zaujme kombinácia troch rozdielnych rukopisov – po jednom pre každú rasu. Animácia či stereoskopické efekty už dnes neohúria.

Ak Búvovia v knižných ilustráciách azda pôsobili zaujímavo, ich filmová podoba nevyvoláva sympatie. Nie sú žiadni Mimoni z Ja, zloduch, osud fenoménu im rozhodne nehrozí. Pôsobia dojmom, akoby šlo o nízkorozpočtovú animáciu, prepočítavanú v reálnom čase staršou, menej výkonnou hernou konzolou, a preto čo najviac zjednodušenú, bez zložitých tvarov, textúr a odleskov.

Z priemeru vybočujú len dadaistické oblaky levitujúcich predmetov z ľudských domácností, ktoré Búvovia považujú za zbytočné.

Ešte sa vrátia

Film rozosmeje a dojme tam, kde treba a jeho jedinú myšlienku pochopí pravdepodobne každý. Originálnosťou, pútavosťou, hravosťou, vtipom i nápaditosťou ho však prekonáva aj šesť rokov stará britsko-španielska Planéta 51, ktorá tému potreby tolerancie rieši po všetkých stránkach lepšie i zábavnejšie.

No ak producenti vyčlenili dostatočne veľkú sumu z astronomického rozpočtu na reklamu, môžu Búvovia napriek všetkým rezervám prekvapiť. Ba dokonca sa na našu planétu pokojne môžu aj vrátiť: vo februári tohto roku vyšlo v Spojených štátoch pokračovanie knihy s názvom Smek for President.