Lewis Carroll bol zvláštny, ale nie nebezpečný

O vzťahu jedenásťročného dievčaťa a autora knihy Alica v Krajine zázrakov vyjde kniha.

31. mar 2015 o 17:23 Kristína Kúdelová

Aký bol Lewis Carroll, autor knihy Alica v krajine zázrakov? Dcéra Alicinej netere o tom napísala celý román.

V rodine Liddellovcov ešte stále zavládne vzrušenie, keď sa spomenie Lewis Carroll. O ich Alici pred sto päťdesiatimi rokmi napísal knižku a nie hocijakú. Alica v krajine zázrakov má v sebe taký nevyčerpateľný absurdný šarm, že sa dodnes pátra, odkiaľ vyviera. Z ich nezvyčajného vzťahu? A aký vlastne bol?

V júli vyjde román The Looking Glass House, napísala ho Vanessa Tait, dcéra Alicinej netere, a písala v ňom práve o vzťahu medzi jedenásťročným dieťaťom a spisovateľom.

„Carroll bol zvláštny človek, veľmi šarmantný, ale zároveň aj manipulatívny,“ povedala Taitová pre denník El País. Desať rokov sa rozprávala s členmi rodiny a prechádzala starou korešpondenciou, aby záhadu za slávnou knižkou dešifrovala. „V listoch sú zmienky o tom, že s Alicou sa chcel oženiť a že ju aj požiadal o ruku. Ale nerobil to násilne, nechcel prekračovať hranice ani mravy.“

Alica v krajine zázrakov je napísaná ako sieť očarujúcich nezmyslov, logické je v nich nelogické, nelogické zas logické, svet dospelých málokto tak vystihol.

„S tou knihou sa môže každý identifikovať, je to vzácny iniciačný príbeh,“ hovorí Vanessa Tai. Keby vraj Carroll, akokoľvek zvláštny bol, zaklopal na jej dvere, otvorila by mu. „Poďakovala by som mu za knihu, ktorá zmenila môj život, a pozvala by som ho na čaj.“