Tip na štvrtok: Boduje v športe zvanom morálka

V predveľkonočný štvrtok vám odporúčame navštíviť kinosály - a pozrieť si slovenskú Hranicu, akčného Seana Penna a napínavé Dva dni a jednu noc.

2. apr 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, mog, kk

Dva dni, jedna noc

KINOTIP / Lumiére, Bratislava 16.00

Práve sa vyliečila z depresie, ale veľa dôvodov na radosť nemá. Sandru zrejme prepustia z práce. Zdá sa, že jej zamestnávateľ sa už rozhodol – zodpovednosť však diabolsky striasol tak, že nechal hlasovať Sandriných kolegov.

Ak by v práci ostala, tak by sa museli vzdať prémií. Ako viackrát vo filme zaznie, nie je to ich vina – vzdať sa peňazí je pre niektorých nemožné. Celosvetová ekonomická kríza ich vytlačila na hranicu chudoby.

Aj Sandra je chudobná, ak ju vyhodia, príde o dom. Nehovoriac o tom, že s manželom živia dve deti. Donúti preto zamestnávateľa zopakovať voľbu – o dva dni a jednu noc. Dovtedy má čas, aby kolegov presvedčila, nech zmenia rozhodnutie. Potrebuje nadpolovičnú väčšinu hlasov, aby si prácu udržala. Navštevuje ich doma a vedie zložitú vojnu.

Tých dilem je totiž viac. Môže vôbec žiadať kolegov, aby sa vzdali platov? Nie je to ponižujúce? Môže ju manžel nútiť do toho, aby vytrvala, keď už nevládze?

Príbeh stojí na mimoriadne jednoduchých pravidlách – pôsobí takmer ako športový zápas. Sledujeme futbalistku na pokraji vyčerpania a jej snahu vyhrať zápas proti tímu svojich bývalých kolegov. Tešíme sa z každého jej gólu a v duchu rátame súčasný stav.

Dúfame, že bude schopná vytrvať až do konca zápasu a chceme jej dopriať víťazstvo, pretože si ho skutočne zaslúži. Jej športová disciplína sa totiž volá morálka. Záver zápasu zaručene prekvapí.

video //www.youtube.com/embed/InuzW58ydyU

Hranica

KINOTIP / Kino Lumière, Bratislava 20.00

Bláznivé aprílové počasie možno zlepší dobrý slovenský film. A počas celého apríla ich bude hneď niekoľko. V bratislavskom Kine Lumière sa koná až do 12. apríla prehliadka Diváckych a festivalových hitov. Dnes je na programe oceňovaný dokumentárny film Jaroslava Vojteka o nezmyselnej hranici, ktorá na dlhé desaťročia rozdelila ľudské osudy.

Hraničná „opona“ rozdelila v roku 1946 východoslovenskú obec Slemence na dve časti. Jedna časť pripadla Ukrajine, druhá vtedajšiemu Československu. Film kladie množstvo otázok a s trpkosťou i humorom ukazuje absurdné situácie v tej najobnaženejšej podobe.

Prehliadka Diváckych a festivalových hitov je sprievodným podujatím Týždňa slovenského filmu, ktorý sa začne 13.apríla. Na jeho prvom ročníku by sa za sedem dní malo predstaviť 22 celovečerných filmov. „Týždeň slovenského filmu vznikol so zámerom zaplniť biele miesto medzi podujatiami a realizovať prehliadku, ktorá každoročne zmapuje filmovú tvorbu,“ povedal prezident Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Marek Leščák.

video //www.youtube.com/embed/d3JqxZczYo0

Gunman: Muž na odstrel

Kino tip

Toto je ďalší z filmov, pri ktorých sa mierne povahy môžu pýtať: Treba toľko násilia?

Sean Penn a Javier Bardem hrajú mužov, ktorí nevnímajú hodnotu ľudského života, keď strieľajú – a strieľajú pomerne často.

Sean Penn na to má odpoveď, keď mal film svetovú premiéru, pre britský denník Telegraph povedal, že problém dnešných akčných filmov je presne opačný. Sú miernejšie ako realita okolo nás. „Dnes už sa na skutočné násilie nepozeráme, sme v anestézii. Kedysi sme vyrastali s televíznymi správami, kde sa ukazoval horor vojny vo Vietname, dnes sa nič také do televízie nedostane. Učičíkala nás politická korektnosť.“

Film Gunman: Muž na odstrel stojí najmä na jeho hereckom výkone a výkone Javiera Bardema. Obaja už niekoľkokrát dokázali, že zahrajú čokoľvek.