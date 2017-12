Tamara Moyzes: Všade som menšina

Sledujú ma neonacisti, vyhrážajú sa mi, crackli mi aj internet, hovorí Tamara Moyzes, artivistka, ktorá protestovala proti šikanovaniu rómskych chlapcov košickými policajtmi.

4. apr 2015 o 0:00 Erika Litváková

Už jej študentský happening sa v Prahe skončil ako mediálna kauza. Na Akadémii umení nepochopili jej akciu s podpisovaním papiera, že do budovy školy vstupujú na vlastnú zodpovednosť, ako vtip a zavolali na ňu policajtov. Na bratislavskej vysokej škole zas pohoršila pedagógov prácou, v ktorej sa odfotila nahá. Výtvarníčka a aktivistka alebo artivistka Tamara Moyzes vyrastala v Bratislave, má slovenské aj izraelské občianstvo, žije v Prahe a často vystavuje v zahraničí. Jej umenie tne do živého, verí, že zasadiť sa za práva menšín a bojovať proti diskriminácii a rasizmu umením má zmysel.

Na slovenskom veľvyslanectve v Prahe ste so skupinou Romane Kale panthera podali protest proti oslobodzujúcemu rozsudku v prípade košických policajtov, ktorí šikanovali rómskych chlapcov. Prečo?

Pre mňa ako slovenskú matku rozsudok znamenal, že na Slovensku majú štátne sily povolené šikanovať. Že je to v pohode. Navyše toto nie je jediný prípad. Je ich viac, ale tento je mediálne známy. Médiá vo svete ho sledujú. Pre Slovensko je to strašná hanba. Dali sme svetu odkaz, že u nás sa niečo také môže diať. Že sa toleruje, keď polícia šikanuje deti.

Video z odovzdávania správy slovenskému zastupiteľstvu pôsobilo trochu rozpačito.

Sme zvyknutí, že keď sa organizuje protestná akcia pred ambasádou, veľmi zriedka si niekto príde správu prevziať. Takže sme boli radi, že si po ňu z ambasády vôbec prišli. Ale je pravda, že to prebehlo zvláštne. Správu si prevzali pomedzi mreže bez jediného slova. Čakáme na oficiálnu odpoveď.

So skupinou Romane KALE Panthera pred slovenskou ambasádou v Prahe. Foto - Shlomi Yaffe

Čo žiadate?

Zastupiteľstvu sme položili niekoľko otázok a požiadaviek. Prekáža nám najmä to, že video nebolo použité ako dôkaz. Kauza sa vlečie už od roku 2009. Je prirodzené, že verejnosť očakáva, že konečne príde spravodlivosť. Na videu vidno tvár minimálne jedného policajta. A to, že si video natočili oni, je úplne jasné.

Pripomína to zábery z vojny v Iraku, keď americkí vojaci týrali väzňov. Toto sú navyše deti. Je neuveriteľné, že video nebolo uznané ako dôkaz. Veď to je nonsens! Kto iný ho mohol nakrútiť? Tie deti, ktoré tam vyzliekali a šikanovali? Kto si takéto videá točí? Zväčša tí, ktorí to robia, ktorí šikanujú.