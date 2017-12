Uhundraný Tom Petty

Redakcia amerického hudobného magazínu Rolling Stone uverejnila zoznam desiatich pesničiek, ktoré - pevne dúfa - už nebude nikdy počuť.

2. jan 2003 o 10:30

Sú medzi nimi odrhovačky, ktoré pília uši v rádiách, aj seriózne songy, ale aj všetky hity raperov, ktorí ako návnadu používajú pekné ženy v popredí. Tak napríklad spevák R. Kelly a jeho pieseň Heaven, I Need a Hug označil magazín za najsmutnejší počin od doby, kedy sa Milli Vanilli pokúsili spievať naživo. Hneď na tretie miesto sa prekvapivo dostala skladba Toma Pettyho The Last DJ: Pettyho tóny boli vždy solídne, takže mu fanúšikovia odpustili hlas bez príchute aj prapodivný výzor. Ale tu pôsobí ako beznádejne ufrfľaný držgroš, ktorému sa na rodinnej oslave každý vyhne, zhodli sa redaktori. Posledný hit Jennifer Lopezovej Jenny From the Block o jednoduchom dievčati z geta sfúkli s tím, že s portorickými prisťahovalcami má dnes speváčka spoločné asi toľko čo Eskimák. (dv)