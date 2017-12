Správny silvestrovský divák je hlupák

ČT 1 a ČT 2: Silvester 2002 * Anděl Inn * 18.00 - 02.00 h

2. jan 2003 o 12:30 DENISA VOLOŠČUKOVÁ

Televízny Silvester bez kankánu? Nikdy! FOTO - ČTK

„Za prvé: správny silvestrovský divák sa smeje na všetkom. Za druhé: kto sa nesmeje, nie je správny silvestrovský divák. A pravidlo číslo dvanásť: čím hlúpejší program, tým viac sa treba smiať.“ Takáto príručka správneho diváka zabávajúceho sa v sede odznela hneď na úvod na prvom programe Českej televízie, večer o deviatej hodine v Silvestri 2002. Ak teda povieme, že od smiechu sme sa nedusili chuťovkami, podľa pravidla č. 12 to nebolo také zlé. Ani pre program, ani pre nás, lebo z pravidiel vyplýva aj to, že čím viac chcem byť správnym silvestrovským divákom, tým väčší hlupák som.

Česká televízia po rokoch prvýkrát opäť pripravila svoju vlastnú šou. Vlastne estrádny koncert Jiřiny Bohdalovej a jej spolumoderátora Vladimíra Hrona. Bohdalová ani teraz, keď už na pódiu „nehviezdi“ s Vladimírom Dvořákom, nestratila nič z vtipne maskovanej duchaplnosti a k umeniu pridala nový prvok - zároveň byť aj nebyť v estráde. Zo zvláštnej retrofuturistickej pracovne - niečo medzi raným Star Trekom a modernizáciou v Marečku, podejte mi pero - sa cez projekciu prihovárala divákom. Ako šťukala gombíkmi na pulte, ocitala sa v rôznych iných reláciách.

K vrcholným číslam patrila paródia na Nejslabší, máte padáka, kde prísnu dominu zahral Oldřich Kaiser a súťažiacich Jiří (Lábus) a Jiřina (Bohdalová). Tá sa ešte premiestňovala do programu Na kus řeči Miroslava Donutila či do Banánových rybičiek Haliny Pawlovskej. Čtvrtníček a Šteindler v Alles Gute rýpali do sudetskej témy a zároveň podľa titulkov bežiacich dole „zadržiavali divákov v sále divadla“.

Paródie alebo špeciálne verzie relácií (Manéž Bolka Polívku, Na plovárně s Markom Ebenom a Zdeňkom Izerom, Chci se stát milionářem) prestrihávali operetné a muzikálové vystúpenia. Stepovanie po tete zdedila Lucka Vondráčková a Martin Dejdar, za populárnych vystúpil Meky Žbirka s Marthou, za srdcervúcich a skromných Lucie Bílá a na Helenu Vondráčkovú s Karlom Gottom by mohla pasovať kategória neodmysliteľných. Premiérovú gala šou doplňovali ukážky z archívov, v ktorých hrá Bohdalová učiteľku alebo telefonuje s Kájom, akoby niekomu na strane tvorcov došiel dych a nápady. Alebo sa Jiřine Bohdalovej v rámci silvestrovského rozštiepovania zazdalo, že Jiřinu Bohdalovú už neprekoná?

Veľké finále štvrťhodinku pred polnocou patrilo Eve Urbanovej, Petrovi Dvorskému a neodmysliteľným. A potom reklamám.

Silvestrovský program na ČT 2 nám matne môže pripomínať sci-fi. Viete si predstaviť, že naša verejnoprávna televízia by poskytla hlavný vysielací čas od šiestej večer do druhej ráno spevákom, kapelám a interpretom, ktorí sa nevolajú Máziková, Senzus ani Grúň? Navyše takmer neznámym etno-hudobníkom aj z iných krajín? Smiechopudne zábavní nie sú, ale program Anděl Inn***** s moderátorom obľúbenej hudobnej relácie Noc s Andělem pôsobil ako dobrá alternatíva k úmornému stopovaniu zábavy na iných kanáloch. Nový rok z celého sveta predstavili Afro Beat z Konga, čínska speváčka Feng Jün Song, arabské tradície Marwan Souleiman a Ziriab, židovské Jaromír Vogel a české Čechomor.