Bratislavská lýra mohla skončiť v smetiach

Hudobný dramaturg Robert Valovič pripravuje televízny dokument o histórii hudobnej súťaže, kde začínali všetky československé spevácke ikony.

2. apr 2015 o 12:32 Eva Andrejčáková

Dnes máme kopu televíznych súťaží, kde sa objavia talenty, ktoré sa z večera do rána stanú známymi. Ani jedna z nich však nie je o našej novej pôvodnej hudbe, ako kedysi slávna Bratislavská lýra. Na jej pódiu začínali všetky československé spevácke ikony. Tridsať rokov histórie Lýry chce v dokumentárnom seriáli Zlatá lýra priblížiť hudobný dramaturg ROBERT VALOVIČ. Už dávno vrdí, že je čas dostať vedomosti o nej do širšieho povedomia. Koho to bude zaujímať, pýtali sa ho, keď prišiel s týmto nápadom. Po desiatich rokoch úsilia by sa diváci mali dočkať.

Chodili ste na Bratislavskú lýru?

Keď som mal šťastie a zohnal som lístok. Prvýkrát som bol v roku 1983, ešte ako žiak základnej školy. Po roku 1989 som na ňu úplne zabudol. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa objavili pokusy obnoviť ju a premenovať, vtedy som na ňu nechodil. Potom som začal pôsobiť ako dramaturg v Slovenskej televízii a prenášali sme tieto programy na obrazovku. Vtedy som si na Bratislavskú lýru prvýkrát intenzívne zaspomínal. Napokon sa mi opäť vynorila až ako dramaturgovi v Slovenskom rozhlase.

V akej súvislosti?

Raz som išiel vo výťahu s partiou brigádnikov, ktorí odnášali do smetí veľký kartón plný spisov. Tak som sa do nich pozrel, začal som sa v nich hrabať a keď som videl zložky s označením BL, hneď mi zaplo. Hovorím – chalani, toto potrebujem do svojej kancelárie. V škatuliach bol kompletný archív Bratislavskej lýry, zápisnice, bulletiny, vstupenky od roku 1966 do roku 1985. Uvedomil som si, že ide o unikátny materiál, ktorý odnášajú z kancelárie pána Pavla Zelenaya, kde to ktosi po jeho odchode už nechcel mať. Nešlo mi to do hlavy.

Pavol Zelenay spoluzakladal Bratislavskú lýru, o vývoji slovenskej populárnej hudby napísal knihy. Mali ste pocit, že ešte niečo treba pre ňu robiť?

Zarazilo ma, ako som na ňu mohol zabudnúť a začal som uvažovať nad tým, či nie je čas dostať spomienku do širšieho povedomia. Veď to bolo naše kultúrne dedičstvo. Či chceme, alebo nie, Bratislavská lýra formovala našu populárnu hudbu a určite na nej odzneli najvýraznejšie veci, ktoré u nás počas dosť dlhého obdobia vznikli. Netušil som vtedy, že bude trvať desať rokov, kým tému presadím.



„Chýba nám zhruba desiatka ročníkov, o ktorých televízia nemá doslova nič,“

hovorí Róbert Valovič. Aj preto redakcia hľadá pamätníkov, ktorí by svoje

spomienky na lýru mohli oprášiť. Stále je možnosť ohlásiť sa.

Foto: Gabriel Kuchta