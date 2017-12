Tip na sviatky. Film Sneh sa pýta: Je možné vzdať sa túžby?

Dávaj si pozor, čo si praješ, odkazuje film príbehy z lesov. V Prahe koncertuje americká skupina The Dandy Warhols.

4. apr 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová

Sneh

Pondelok / Kino Lumière, Bratislava20.00

On hľadá dokonalú vločku, ona hľadá dokonalý vzťah. Režisérka a animátorka Ivana Šebestová rozvíja s týmito dvomi hrdinami nežný a zároveň vášnivý príbeh o ľudských túžbach. Odvážnejšie, otvorenejšie aj romantickejšie, ako to zvyčajne robievajú režiséri hraných filmov.

„Sneh vytvára na povrchu čosi krásne a zakrýva, čo je pod ním škaredé,“ hovorí Ivana Šebestová. „Čítala som o snehovej vločke, že pri vzniku je každá symetrická. Kým sa dostane na zem, všeličo ju poznačí. Vietor, chemické zloženie vzduchu, zmeny teploty. Takže keď dopadne, už nie je dokonalá. Muž z môjho filmu hľadá dokonalú vločku, nechce pripustiť, že neexistuje alebo sa pri tom roztopí. Pritom zmyslom života je, že príde jar. Tá krásna snehová pokrývka sa musí roztopiť, aby vzniklo čosi nové. V jari je život.“

Obrazovú stránku filmu Sneh poznačila inšpirácia východnými tradíciami. Nebolo to náhodou. Šebestová sa predtým začítala aj do kníh o východných tradíciách a zaujali ju myšlienky o túžbe. Že len vtedy, keď sa zbavíme túžby, môžeme získať to, po čom túžime. Príbeh jej muža a jej ženy je ňou elegantne a zároveň provokujúco previazaný. „My, obyčajní Európania, to nie sme schopní pochopiť, nechceme to prijať. Najmä, keď sa to takto zjednodušene povie. Európsky prístup k životu nás núti pýtať sa: Môžem sa vzdať túžby? Veď by som potom zostal v nečinnosti a nič neurobil! No to asi nie je ten správny výklad, a film Sneh je takou mojou vlastnou odpoveďou, čo asi môže znamenať – vzdať sa túžby,“ hovorí Šebestová.

V bratislavskom kine Lumière sa o týždeň začne nová prehliadka Týždeň slovenského filmu. Už minulý týždeň sa však začalo jej sprievodné podujatie Divácke a festivalové hity 2008 – 2013 a Šebestovej film Sneh je v jeho programe.

Príbehy z lesov

V našich kinách

Dávaj pozor na to, čo si praješ - výstižné zhrnutie hlavnej myšlienky nového muzikálu Príbehy z lesov. Klasické rozprávky o Jackovi a fazuľke, Popoluške, Červenej čiapočke a Zlatovláske spojené do jedného príbehu neostali vonkoncom klasické. Sú prispôsobené realite každodenného sveta a ukazujú, že nemusí platiť staré známe úslovie, že pravda a láska vždy zvíťazia nad lžou a nenávisťou, ani že hrdinovia budú žiť šťastne až do smrti.

Muzikál získal popularitu už v roku 1987, keď bol prvýkrát uvedený na Brodwayi. Teraz sa v réžii Roba Marshalla dostal aj na plátna kín. Film je rámcovaný príbehom pekára a jeho ženy, trpiacich pod kliatbou zlej čarodejnice, ktorú stvárnila oscarová herečka Meryl Streep. Do rozprávkových postáv sa vžili aj ďalší známi herci - Emily Blunt ako pekárova žena, Anna Kendrick ako Popoluška, Johnny Depp sa predstavil v úlohe Vlka.

video //www.youtube.com/embed/7pjy5MK1X70

The Dandy Warhols

KONCERT Sobota / Lucerna Music Bar, Praha 19.30

O tom, ako hlboko americkú kapelu The Dandy Warhols ovplyvnili šesťdesiate roky, niet pochýb. Vyplýva to už z ich názvu, kam sa ukryl slávny popartový umelec. V ich psychedelickej hudbe cítiť silnú inšpiráciu tvorbou skupiny The Velvet Underground, s ktorými sa Warhol kamarátil a navrhol obal jedného z ich albumov.

Hoci sa dnes zdá, že The Dandy Warhols už istý čas nemajú čím prekvapiť, ich tretí album Thirteen Tales from Urban Bohemia zostáva dodnes nezabudnuteľný – minimálne preto, že pesničky venované Mohammedovi a Nietzschemu na ňom umiestnili hneď za sebou.

Bol to práve tento album a pesnička Bohemian Like You, ktorý im priniesol komerčnú popularitu. Ich melódie odvtedy zdobili televízne seriály Buffy, premožiteľka upírov alebo Veronica Marsová.