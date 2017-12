Aj spievajúcemu poslancovi sa ušli silvestrovské žartíky

2. jan 2003 o 17:30 © TASR 2003

Bratislava 2. januára (TASR) - "Kolegovia speváci mi na javisku nič nedarovali, ale na Silvestra, v tento jediný deň, tolerujú uvoľnenosť aj riaditelia divadiel," spomína na silvestrovské predstavenie v Opere Slovenského národného divadla (SND) spievajúci poslanec parlamentu Dušan Jarjabek. V posledný deň minulého roku sa aktívne venoval jednej zo svojich dvoch profesií - opernému spevu a to priamo v Noci v Benátkach - v operete Johanna Straussa, ktorá bola výnimočne prezentovaná s početnými "silvestrovskými" úpravami. Hrdinovia renesančného príbehu v tomu zodpovedajúcich kostýmoch tak nielenže v hre úspešne narážali na poslanecký stav predstaviteľa hlavnej postavy, ale začali používať aj novú menu euro a ponosovali sa na očakávané nerenesančné zdražovanie. Ku koncoročnej uvoľnenej atmosfére prispeli podľa Jarjabka veľmi autenticky aj vystupujúce baletky, ktoré si vymenili kostýmy za nečakane "poodhaľujúce" modely. "Keď sa potom vrhli na kolegu Janka Babjaka, v ich tesnom obkolesení zabudol text a musel pristúpiť k voľnej tvorbe. Len sme čakali, ako z toho vykľučkuje. Ale podarilo sa mu to - až do konca árie už iba opakoval jedno slovo," s úsmevom prezrádza pikantné detaily poslanec a operný spevák v jednej osobe. Malú indiskrétnosť na divadelných kolegov si Jarjabek môže dovoliť - niežeby sa spoliehal na svoju poslaneckú imunitu - tú vždy necháva pred bránami divadla, ale na kanadských žartíkoch serióznych operných umelcov sa v utorok zabával v hľadisku aj sám riaditeľ divadla.

