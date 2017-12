Britney mučila väzňov v Guantáname

Hoci Metallica, Britney Spears či Eminem majú vo svete tisíce fanúšikov, ich hudbou mučili teroristov.

6. apr 2015 o 14:40 Marek Hudec

Keď CIA na pokyn špionážnej komisie amerického Senátu zverejnila podrobný, vyše šesťtisícstranový dokument o väzenských praktikách v Guantáname, zalapali po dychu aj ľudia s veľkou fantáziou. Na niektoré mučiace techniky používané na väzňoch obvinených z terorizmu po útoku na dvojičky by asi neprišli.

Okrem tých klasických ako zabránenie spánku, ponáranie do studenej vody, zaväzovanie do zvieracích kazajok alebo vešanie dolu hlavou sa v správe objavili aj kurióznejšie spôsoby. Mučitelia svojim obetiam napríklad naordinovali intenzívnu vzdelávaciu kúru populárnou hudbou. Do zbláznenia im prehrávali idoly ako Eminem, Britney Spears alebo Boney M.

Aj našinca sa niektoré rádiá snažia roky mučiť rovnakými diskohitovkami od A-ha alebo Shakiry – navyše nasadenými v programovej slučke. My si však slučku okolo krku omotávať nemusíme, na rozdiel od väzňov totiž máme na výber: prepnúť.

Ako také hudobné mučenie funguje? Zuzana Cenkerová, ktorá na bratislavskej Vysokej škole múzických umení vyučuje psychológiu hudby, si myslí, že najviac môže organizmus vyčerpať a traumatizovať vysoká hlasitosť. „Sluch má pre organizmus veľmi dôležitú orientačnú funkciu. Ak za sebou začujeme nečakaný hlasný zvuk, automaticky sa obzrieme - náš organizmus potrebuje vyhodnotiť, či sa nenachádza v ohrození. Kontinuálny hlasný zvuk vedie k senzorickej dezorientácii: ostatné zvuky okolia v ňom zanikajú, ostáva iba jeden hlasný zvukový prúd, ktorý si vyžaduje celú našu pozornosť,“ hovorí.

Väzenie prezývané diskotéka

Jeden z väzňov v Guantáname Ruhal Ahmed si v článku denníka Guardian spomína, že mučenie hudbou zažil mnohokrát.