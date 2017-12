Zima sa blíži. Mali by ste začať pozerať Hru o tróny?

Dnes budú pred obrazovkami sedieť milióny ľudí. Začína sa piata séria seriálu Hry o tróny. Ako sa z fantasy knižky stal jeden z najpopulárnejších seriálov našej doby a komu sa oplatí začať ho pozerať teraz?

Text: Marek Hudec (SME), Ondrej Podstupka (SME), Martin Nichta (Space Unicorn), Zuzana Machová (Space Unicorn), Stanislava Nichtová (Space Unicorn)

Obsah:

Keď si známa televízna kritička magazínu The New Yorker Emily Nussbaumová pozrela prvé dve epizódy Hry o tróny, rozhodla sa na seriál jednoducho zabudnúť. Nepredpokladala, že bude úspešný: „Pôsobil ako ďalšia melodráma v korzetoch plná nechutností,“ spomína si v článku.

Intuícia ju sklamala. Hra o tróny prežila ďalšie štyri série a každý rok si získava nových obdivovateľov. Americká televízia HBO uvedie v nedeľu na obrazovky už jej piatu sériu. Na nové časti napäto čakajú milióny divákov vrátane amerického prezidenta Baracka Obamu.

Kto mohol pred štyrmi rokmi tušiť, že z Hry o tróny sa čoskoro stane najobľúbenejší seriál internetových pirátov a popkultúrna značka na úrovni Pána prsteňov či Harryho Pottera?

Stredoveká politika

V jadre je seriál naozaj kokteilom násilných bojových scén s hektolitrami krvi a konverzačnou drámou plnou politických intríg a sexu. Tak prečo sa ho oplatí pozerať?

Kto nepoznal knižnú sériu A Song of Ice and Fire a prvýkrát si zapol úvodnú epizódu seriálu, zrejme bol prekvapený. Viac než akčný fantasy príbeh pripomínal historickú melodrámu – intrigy, politika a násilie sa viac hodí na Tudorovcov ako na Pána prsteňov.

Celá prvá séria sa okrem prvej scény zaobišla bez fantastiky a dokázala, že divákov pri obrazovkách udrží aj dobre napísaná stredoveká politika, dvorné intrigy a veľkolepá výprava. A potom sa v poslednej scéne vyliahli dračie mláďatá. To spôsobilo, že mágia nabrala na sile. Napriek tomu, že väčšina ľudí to stále popiera, znaky možno pozorovať všade naokolo. Kňazi ohňa, ktorí doteraz iba odriekali prázdne modlitby, v sebe objavujú nevídané schopnosti.

Dobrí sú zlí, zlí sú dobrí

Čím je teda tento projekt výnimočný? V prvom rade zrejme veľmi nevyberavým prístupom k svojim postavám. Ani jednu z nich nemôžeme označiť za hlavného hrdinu. Aj kladné postavy robia nemorálne rozhodnutia a aj najväčší zloduch prejaví náznak nehy.

Seriál tiež pomerne skoro ukázal, že sa pre príbeh nebojí zabiť ktorúkoľvek postavu. Na rozdiel od väčšiny seriálov totiž v štruktúre verne napodobňuje stredovekú históriu, ktorá vedela byť krutá a nepredvídateľná voči vládcom rovnako ako k bežným ľuďom.

Postavy, ktoré sa zdajú pre príbeh kľúčové, môžu umrieť, prísť o ruku alebo stratiť svoje postavenie. Divák si nikdy nemôže byť istý, že jeho obľúbenec najnovšiu epizódu prežije, čo vytvára napätie, ktoré prilákalo k Hre o tróny milióny ľudí.

Autor knižnej predlohy George R. R. Martin s televíznymi tvorcami vytvoril atmosféru bezcitnej reality, kde sa na ľudské pocity zabúda a diplomaciu nahrádza rinčanie kovu a praskanie lebiek.

Z papiera na plátno

Myšlienka televízne spracovať seriál na motívy kníh autora Georgea R. R. Martina je staršia. Rozkvitla už v roku 2006 v hlave iného spisovateľa, Davida Benioffa. Ten bol v tom čase jedným z najvšestrannejších hollywoodskych scenáristov. Vo filme prerazil knihou 25. hodina o poslednom dni na slobode drogového dílera, ktorú sfilmoval režisér Spike Lee v hlavnej úlohe s hercom Edwardom Nortonom.

Vďaka nej získal Benioff príležitosť spolupracovať na komerčných veľkofilmoch (Trója, Wolverine), ale aj na intímnych drámach (Stay, Majster šarkanov). Od roku 2011 svoju energiu nasmeroval do jediného projektu a tým je Hra o tróny.

Knižná séria Benioffa očarila už prvou časťou a nápad predal televíznej spoločnosti HBO. Tomu, samozrejme, predchádzalo stretnutie s autorom predlohy Martinom, bez jeho povolenia by projekt nemohol vzniknúť. Benioffovi sa ho údajne podarilo presvedčiť tým, že odpovedal na Martinovu otázku ohľadne jednej z postáv: „Kto je matka Jona Snowa?“ Tá totiž trápi aj fanúšikov knižnej série a nepochybne bude v rozuzlení príbehu hrať dôležitú úlohu.

Podľa plánu tvorcov by malo vzniknúť dokopy sedem kníh a sedem televíznych sérií, aby dokázali uspokojivo uzavrieť všetky príbehy.

Televízia HBO však nedávno vyhlásila, že by napriek tomu chcela v seriáli pokračovať dlhšie – niet sa čomu čudovať. Veď Hra o tróny je jej najpopulárnejším seriálom, ktorý minulý rok pritiahol k obrazovkám takmer dvadsať miliónov divákov a má ďalších osem miliónov nelegálnych stiahnutí.

Seriál prenikol do všeobecného povedomia, médiá napríklad začali používať termín „hra o tróny“ na označenie konfliktných a chaotických situácií - napríklad pri opise vojny v Sýrii.

Dá sa začať od piatej série?

Oplatí sa začať pozerať príbeh, ktorý má za sebou už štyridsať častí? Jednoznačná odpoveď nie je, záleží na divákovi.

Hru o tróny si naplno užijete, len ak budete poznať dej a históriu vzťahov medzi postavami. Začiatok piatej série však ponúka dobrý priestor na to, aby ste zistili, či vám seriál bude vyhovovať.

Na konci „štvorky“ sa ukončilo niekoľko osudov a dve hlavné postavy odchádzajú do exilu. „Päťka“ bude preto opäť predstavovať doteraz neopozerané prostredie, tváre aj väzby medzi nimi. Línia Tyriona Lannistera a Arye Starkovej môže ponúknuť čerstvý štart. Obaja sú v nepoznanom svete, ktorý budú objavovať spolu s divákmi.

Tí noví si vďaka nim budú môcť otestovať, či im štýl rozprávania a stavby fiktívneho sveta vyhovuje. Hra o tróny je od prvej série veľmi metodická. Nové informácie dávkuje po kúskoch a má svojský filmový jazyk, ktorý sa medzi sériami nemení. Prvé časti piatej série môžete ľahko použiť ako pokusný materiál.

Ak vás bude po prvých dieloch zaujímať ďalší osud Arye a Tyriona aj bez toho, aby ste úplne pochopili, prečo sú tam, kde sú, oplatí sa vám minúť čas aj peniaze a pozrieť si seriál od začiatku. Prvé série ponúknu rovnaký zážitok s každou postavou a celým svetom.

Ako sa líši seriál od predlohy? Niektoré postavy televízna adaptácia úplne vypustila, iné zabila predčasne a ďalšie spojila do jednej. Viac o rozdieloch nájdete na Spaceunicorn.sk

Veľa sexu, veľa krvi

Päťka vám od prvého momentu vyzradí kľúčové momenty príbehu. Budete vedieť, kto je mŕtvy, aj výsledok bitky, ktorá je dramatickým vyvrcholením predchádzajúcej série. Ak potrebujete sledovať príbeh úplne načisto, tak, aby vám zážitok z pozerania neskazilo to, že poznáte hlavný príbeh, musíte Hru o tóny rozpozerať naslepo, čiže si nesmiete pozrieť ani jednu časť „päťky“, pretože by sa vám automaticky prezradilo veľa vecí, ktoré sa stali, no vy o nich ešte nič netušíte.

Musíte sa zmieriť aj s faktom, že časť konfliktu na severe a dianie na kráľovskom dvore nebudú dávať zmysel. Tieto dejové línie priamo pokračujú od štvrtej série.

Prvé časti každej série spravidla ukážu celý tón seriálu. Príbeh je bezohľadný a krutý. Je v ňom veľa sexu a dostane sa často až na hranicu, za ktorou už je nahota len vulgárna. Natáčanie pre káblovú televíziu dalo tvorcom možnosť posunúť limity sexuálnych scén a grafického násilia tak ďaleko, že nebude prekvapením, ak časť publika seriál rovno odmietne. Ak vám budú erotika a agresivita prekážať v piatej sérii, budú vám prekážať v celej Hre o tróny.

Násilie aj nahota sú v knižnej predlohe trocha umiernenejšie. Udejú sa viac či menej rovnako, no kniha na nich nelipne toľko ako kamera.

Ak by vás teda viac lákala písaná verzia, máte na výber. Knihy sa dajú kúpiť v slovenskom preklade aj v anglickej predlohe.

A ak ste fanúšikom obrazoviek a chcete sa zoznámiť s fenoménom, o ktorom hovorí každý seriálový maniak, staršie časti vychádzajú na DVD. Nové diely piatej série bude HBO uverejňovať globálne, čo znamená, že diváci na Slovensku ich budú môcť sledovať v rovnakom čase ako tí v USA.

Kto sú dôležité postavy

Arya Starková

Najmladšia dcéra rodu Starkovcov nikdy nemala blízko k vyšívaniu a recitovaniu poézie. Vďaka chlapčenským záujmom a výzoru sa jej podarilo utiecť a prežiť po otcovej poprave. Séria nešťastných náhod a krutosť sveta ponoreného do vojny postupne zmenili mladé dievča na nemilosrdného zabijaka. Teraz je sama na šírom mori na ceste do vzdialeného mesta Braavos. Sprevádza ju len nenávisť a dlhý zoznam ľudí, ktorých chce zabiť, aby pomstila svoju rodinu.

Tyrion Lannister

Narodil sa s anomálne nízkym vzrastom a rozhodne nespadá do šablóny hrdých a krásnych potomkov rodu Lannisterovcov. Osud mu síce nenadelil príjemný vzhľad či zručnosť v boji, no málokto na dvore rozmýšľa tak rýchlo, pohotovo a hladko.

Pre svoju schopnosť bleskovo odseknúť štipľavou poznámkou je jednou z najpopulárnejších postáv v seriáli. Vďaka jeho bystrému umu sa mu vždy darilo byť o krok pred sokmi, no nakoniec ho zradili rodina aj milenka. Po rokoch urážok ho vlastná krv postavila do bezvýchodiskovej situácie, z ktorej ho v poslednej chvíli zachránil brat Jaime. Zatrpknutý Tyrion sa krvavo pomstil otcovi a utiekol do exilu.

Jaime Lannister

Syn najmocnejšieho muža na celom kontinente a najnadanejší bojovník svojej generácie prirodzene vyrástol na arogantného a bezohľadného rytiera. Keď v zajatí prišiel o ruku, z namysleného muža sa stal nový človek. Našiel v sebe ľudskosť, empatiu a pokoru. Má aj temnú stránku, no nadovšetko miluje svoju rodinu (vo viacerých zmysloch slova) a je pre ňu ochotný aj položiť život.

Margaery Tyrellová

Je rovnako pôvabná ako ctižiadostivá. Dcéra z rodu Tyrellovcov sa snaží vyšplhať po mocenskom rebríčku až na miesto kráľovnej. Náhodou aj intrigami ovdovie ešte predtým, než sa jej podarí plnohodnotne zasadnúť na trón. S dvoma mŕtvymi manželmi na konte sa práve snaží zviesť nového mladučkého kráľa Tommena Baratheona.

Theon Greyjoy

Nikto nepredpokladal, že z chlapca vychovaného na dvore Starkovcov sa stane zradca. V snahe získať priazeň svojho otca dobyje hrad Starkovcov Zimovres a dokonca predstiera vraždu Nedových najmladších synov Brana a Rickona. Netrvá však dlho a na svoje pokusy byť tvrdý, bezcitný, a teda hodný nositeľ mena Greyjoy, dopláca. V zajatí Ramsayho, bastarda lorda Boltona, ho mučia, až kým sa nestotožní s novou identitou Smraďocha.

Varys

Lord Varys je sivou eminenciou Westerosu. Muž s nejasnou minulosťou stojí za väčšinou z toho, čo sa v siedmich kráľovstvách udialo aj udeje. Pôvodne bezvýznamný eunuch, ktorému sa podarilo prešmyknúť až do kráľovskej rady v Kráľovom prístave, má siete rozhodené na všetky strany. Navonok nemá konflikty a zatiaľ z úzadia poťahuje za nitky. Vďaka svojim špehom a donášačom vie o všetkom.

Čo sa stalo doteraz

Hra o tróny rozpráva príbeh dvoch veľkých konfliktov. V centre pozornosti sú mocenské bitky o následníctvo trónu, o ktorý súperí niekoľko najväčších feudálnych rodov. Vládcovia sú úplne zaslepení túžbou po moci či osobnej pomste a neuvedomujú si, že zo severu sa blíži oveľa väčšie nebezpečenstvo – prichádza zima a s ňou sila, ktorá môže úplne vyhladiť ľudstvo.

V minulosti vládol vo Westerose rod Targaryenovcov, ktorí takmer celý kontinent zjednotili a spojili sedem súperiacich kráľovstviev do jedného politického celku. Vládca sedel na Železnom tróne v hlavnom meste Kráľov prístav. Každé z bývalých královstiev však malo vlastných vládcov podriadených kráľovi. Hrôzovládu šialeného Aerysa II Targaryena ukončila vzbura lorda Roberta Baratheona a severana Neda Starka. Robert sa stal kráľom a aby posilnil svoju moc, vzal si za ženu Cersei Lannisterovú, dcéru mocného a bohatého lorda Tywina Lannistera.

Vojna piatich kráľov

Seriál sa začína tým, že Ned Stark získa úlohu kráľovho pobočníka. Robert sa však čoskoro zraní na poľovačke a umiera. Robertova smrť spúšťa hlavný konflikt. Ned dočasne zastupuje kráľa, kým princ Joffrey Baratheon dospeje. Ned postupom času zisťuje, že Joffrey nie je Robertov syn, ale narodil sa z incestného vzťahu Cersei a jej brata Jaimeho. O pochybnom pôvode nasledovníka trónu sa dozvedajú aj Robertovi bratia, Stannis a Renly. Obaja vyhlásia Joffreyho následníctvo za neplatné a nárokujú si trón pre seba. Joffrey však nestráca podporu Lannisterovcov a po chaotickom palácovom prevrate skončí Ned Stark na popravisku. Neda k dvoru sprevádzali dve dcéry. Mladšia Arya unikne medzi spodinu a neskôr do zámorského exilu. Staršia Sansa skončí ako rukojemníčka na kráľovskom dvore.

Stannis je pod silným vplyvom kňažnej rozširujúceho sa náboženstva Pána Svetla, lady Melisandry. S pomocou jej mágie zavraždí svojho brata Renlyho a krátko na to útočí na Kráľov prístav. Mesto sa ubráni vďaka vedeniu Tyriona Lannistera, „nevydareného“ syna Lorda Tywina, ktorý s otcovou pomocou zničí veľkú časť Stanisovej armády.

Poprava Neda Starka vyprovokuje jeho syna Robba. Vyhlási nezávislosť severnej provincie a vypochoduje s vojskom na juh poraziť Lannisterovcov, pomstiť otca a zaručiť nezávislosť svojho nového kráľovstva. Sériu veľkých vojenských úspechov ukončí až zrada z vlastných radov. Robba aj jeho matku zavraždia bývalí spojenci.

Pôvodným zámerom Lannisterovcov je, aby si Joffrey vzal za manželku Nedovu dcéru Sansu, no tá, ako sestra zradcu Robba Starka, nakoniec nie je vyhovujúca. Namiesto nej sa dohodne strategická svadba Joffreyho a Margaery Tyrellovej. Joffreyho otrávia na vlastnej svadbe a umiera. Z vraždy nespravodlivo obvinia strýka Tyriona, ktorého okamžite zatknú. Uprostred chaosu unikne z dvora aj Sansa.

Na trón medzičasom zasadne mladučký Joffreyho brat Tommen, o ktorého sa začína zaujímať čerstvá vdova Margaery, a jeho starému otcovi Tywinovi sa otvára cesta k moci. Ako poručník poddajného Tommena sa de facto stáva kráľom. Tyrionovi sa s pomocou brata Jaimeho podarí utiecť pred istou popravou do exilu a v rámci rýchlej a nečakanej rozlúčky zavraždí svojho otca Tywina.

Matka drakov na východe

Napriek tomu, že Robert Baratheon väčšinu Targaryenovcov vyhladil počas svojej revolúcie, v exile na kontinente Essos žijú Daenerys a Viserys Targaryenovci. Viserys, ako starší brat a potenciálny následník trónu, sníva o znovudobytí Westerosu. Svoju sestru vydá za náčelníka kočovného kmeňa Dothrakov, Khala Droga. Ako svadobný dar získava tri staré dračie vajcia, ktoré považujú za bezvýznamné skameneliny.

Viserys dúfa, že vydajom sestry získa veľkú dothrackú armádu. Daenerys sa postupom času s Drogom naozaj zblíži a bratovi sa odcudzí. Viserys je čoraz násilnejší a výbušnejší. Nakoniec ho Drogo s tichým požehnaním od Daenerys zabije.

Khal Drogo sa zraní v boji, a keď sa jeho stav zhoršuje, tehotná Daenerys sa ho pokúsi zachrániť pomocou čiernej mágie. Neuspeje, Drogo umiera a väčšina kmeňa sa bez náčelníka rozpŕchne. Pri Drogovom pohrebe Daenerys vstupuje do veľkej pohrebnej hranice spolu s troma dračími vajcami. Oheň jej neublíži a z popola Khala Droga vstane ako matka troch dračích mláďat.

Daenerys sa ukazuje ako schopná a spravodlivá vodkyňa malého pozostatku kmeňa. Lsťou oslobodí otrockú armádu Nepoškvrnených a postupne dobýja a oslobodzuje mestské štáty v Zátoke otrokárov. Nateraz sa usadí v jednom z nich, Meereene, kde sa snaži vládnuť a kontrolovať svoje dospievajúce draky.

Blíži sa zima

Bastard Jon Sneh, ľavoboček Neda Starka, po odchode Neda do Kráľovho prístavu odchádza k Múru - dvesto metrov vysokej ľadovej stene, ktorá oddeľuje civilizované kráľovstvá od severskej pustatiny. Po prísahe sa stáva členom bratstva Nočnej hliadky, no jeho ideály sa veľmi skoro rozplynú, keď zistí, že obrancami Múru sú väčšinou vrahovia a zlodeji, ktorí si pri Múre odpykávajú svoj trest.

Zo severu sa pritom blíži armáda Divokých - zoskupenia kmeňov na čele s Mancom Rayderom. Obyvatelia severu utekajú pred ešte väčšími hrôzami a túžia po úkryte na juh od Múru. Nočná hliadka nemá dosť sily na to, aby útok odrazila, no lordi Westerosu volania o pomoc ignorujú. Jon si svojimi skutkami získava podporu členov hliadky a postupne sa dostáva až na jej čelo.

Jediný, kto si uvedomí závažnosť situácie, je Stannis, po tom, čo na jeho významnú úlohu v bitke dobra a zla poukáže Lady Melisandra. Stannis prichádza s veľkou armádou práve včas na to, aby pomohol Jonovi zabrániť víťazstvu Divokých. Nebezpečenstvo však ani zďaleka nie je zažehnané, pretože sa zdá, že onedlho budú Westeros ohrozovať temné sily zimy, takzvaní Iní alebo Bieli chodci.

Okrem Jona sa na sever vydal aj ďalší člen rodu Starkovcov, chlapec Bran, ktorý je po páde z veže ochrnutý. Objavuje však v sebe inú schopnosť – dokáže vidieť minulosť aj budúcnosť a ovládnuť myseľ zvierat. Na ceste mu pomáha mohutný prostáčik Hodor a súrodenci Jojen a Meera. Bran sa vo svojich vidinách stretáva s trojokým krkavcom. Napokon sa družina dostáva ďaleko na sever za Múr, kde sa v útrobách zeme stretáva s posledným z prastarých jasnovidcov, ktorý sa po celý čas prevteľoval do krkavca z Branových vidín.

Čo potrebujete vedieť o svete Hry o tróny

Čo znamená „zima sa blíži“?

Táto fráza sa v seriáli opakuje často, spravidla sprevádzaná ponurou atmosférou. Ročné obdobia vo Westerose totiž nefungujú tak, ako naše. Jar a jeseň sú iba prechodné obdobia, v porovnaní s letom a zimou výrazne kratšie. Najteplejšie a najchladnejšie ročné obdobia môžu trvať aj niekoľko rokov. Posledné leto trvalo sedem rokov a pranostiky hovoria, že po dlhom lete zvykne prísť dlhá zima. A počas tohto leta už stihli mnohí zabudnúť, aké hrôzy so sebou dokáže zima priniesť. “Zima sa blíži” je tiež oficiálne heslo rodu Starkovcov.

Ktorý boh je najmocnejší?

Väčšina západného sveta vyznáva vieru v Siedmich. Jedného boha so siedmimi tvárami – Otec, Matka, Bojovník, Panna, Kováč, Starena a Cudzinec. Modlitba smeruje vždy iba k jednej z jeho podôb, v závislosti od toho, s čím naň veriaci obracajú. Náboženstvo je rozšírené, no zdá sa, že tento boh nemá žiadnu moc.

Na Železných ostrovoch uctievajú Utopeného boha, azda najnásilnejšieho zo všetkých. Jeho nasledovníci v jeho mene útočia na iné lode, rabujú mestá a znásilňujú ženy. Namiesto birmovky všetkých nových členov topia a následne oživujú. O deti, ktoré tento rituál neprežijú, Utopený boh nemá záujem. “Čo je mŕtve, nemôže umrieť,” hlásajú jeho nasledovníci.

Starých bohov okrem rodu Starkovcov uctievajú predovšetkým na sever od Múru. Vyznávali ich pôvodní obyvatelia Westerosu. Sú úzko spätí s prírodou a namiesto bežných svätýň uctievajú stromy s bielou kôrou a večne červenými listami, do ktorých kmeňov vyrezávajú tváre.

Viera v Pána svetla je vo Westerose nová.Z Essosu ju priviedli červení kňazi (ako napríklad Lady Melisandra) až k Stannisovi Baratheonovi.. Reprezentuje oheň v názve pôvodnej knižnej predlohy Pieseň ľadu a ohňa. Jeho úlohou je bojovať proti chladu a temnote. Dokáže spôsobiť, že niečí život zhasne, no rovnako ho vie aj opäť zapáliť.

Ako funguje mágia?

Prečo seriál začína na štýl historického veľkofilmu, no postupne začína čoraz viac pripomínať Pána Prsteňov? Vyliahnutie drakov a príchod červenej kométy spôsobili, že mágia vo svete silnie. Napriek tomu, že väčšina ľudí to stále popiera, znaky možno pozorovať všade naokolo. Kňazi ohňa, ktorí doteraz iba odriekali prázdne modlitby, v sebe objavujú nevídané schopnosti. Bran a Jon zase objavujú, že dokážu mysľou ovládať zvieratá a vidieť budúcnosť.

Kde presne sa nachádza Daenerys?

Daenerys sa nachádza na východnom svetadiele – Essose. Spoločnosť tam funguje úplne inak než absolutistické feudálne zriadenie Westerosu. Tak, ako je Westeros modelovaný podľa európskeho stredoveku, Essos pripomína skôr Blízky východ a sever Afriky. Kontinenty od seba oddeľuje Úzke more. Po západnom pobreží sú roztrúsené veľké mestské štáty - takzvané slobodné mestá, ktoré si užívajú vyspelú civilizáciu, zisky z obchodu a aspoň čiastočnú demokraciu. Aj preto v jednom z nich sídli Železná banka. Na juhu kontinentu sa nachádza Záliv otrokárov, ktorý Daenerys postupne oslobodzuje.

Neďaleko od neho je Polostrov Valyria, dávna domovina záhadnej civilizácie, ktorá ako prvá skrotila drakov, založila mnohé zo slobodných miest, no časom zmizla, podobne ako bájna Atlantída, pod morom. V dnešnom svete je známa najmä vďaka vychýrenej nezničiteľnej oceli. Väčšinu vnútrozemia zaberá Dothracké more. Nenechajte sa ale jeho názvom zmiasť, pretože táto nekonečná trávou zarastená planina pripomína more len vlnením stebiel trávy.

FOTO: HBO, Wikimedia/CC

Text vznikol v rámci spolupráce s webom Spaceunicorn.sk