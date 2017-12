Nová bondovka mala premiéru o 00.07

James Bond stále neumiera. Už po dvadsiaty raz napĺňa kiná po celom svete. Inak to nebolo ani v Bratislave. Včera v noci, presne o 00.07, sa v troch kinosálach Ster Century Cinemas v Poluse spustila premiéra najnovšej bondovky.

3. jan 2003 o 8:20

Včera, presne sedem minút po polnoci sa začalo v Ster Century Cinemas premiérové premietanie najnovšej bondovky pod názvom Dnes neumieraj.

FOTO SME – ĽUBOŠ PILC

Lístky na ňu vypredali už medzi sviatkami a všetky tri kinosály, v ktorých sa premietalo, boli plné. Jedna z nich patrila VIP, dve ostatným milovníkom nepolapiteľného a nesmrteľného agenta Jej Veličenstva.

Pre prvú skupinu bol pripravený obľúbený drink Jamesa Bonda – martini s vodkou a olivou, a potom aj neodmysliteľná cigara.

„Myslel som si, že to bude väčšia show,“ povedal nám Roman Piffl, skalný bondovkár, ktorý si na premiéru kúpil bežný lístok. „Zaujalo ma práve to, že premiéra bola o 00.07, ale napokon to bolo také čudné. Polus bol ľudoprázdny, otvorená bola jedna kaviareň, do ktorej sme sa pokúšali dostať všetci, ktorí sme nepatrili k VIP. Samotné premietanie pre nás prebehlo bez akéhokoľvek úvodného slova. Skrátka, zhaslo svetlo a film sa začal. Bol by som uvítal niečo na začiatok, hoci úryvky z ostatných bondoviek, veď sa premietal jubilejný dvadsiaty film.“

007 teda dostáva už dvadsiate špeciálne hodinky a jazdí v neviditeľnom aute. Je ním opäť Pierce Brosnan a jeho „dievča“ – agentku CIA Jinx – hrá Halle Berryová, ktorá mu je viac ako dôstojnou partnerkou, veď získala Oscara za film Ples upírov.

Die Another Day, v slovenskej distribúcii premietaný pod názvom Dnes neumieraj, režíroval Lee Tamahori, scenár mu napísali Neal Purvis a Robert Wade. Hudbu k filmu zložil David Arnold a ústrednú pieseň Dnes neumieraj naspievala Madonna, ktorá sa vo filme objavuje v menšej úlohe.

MILADA ČECHOVÁ